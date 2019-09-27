Иран освободил захваченный британский танкер 27.09.2019, 12:09

Фото: Stena Bulk

Танкер вышел в сторону Ормузского пролива.

Британский танкер "Стена Имперо", захваченный иранскими властями в июле, утром 27 сентября покинул порт Бендер-Аббас в Иране и вышел в сторону Ормузского пролива. Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic, отслеживающего передвижения судов, сообщает Радио Свобода.

23 сентября власти Ирана объявили, что судно будет отпущено после завершившегося расследования против экипажа.

Танкер был поставлен на стоянку в этом порту 19 июля, после того как его захватили морские силы Корпуса стражей Исламской революции. Тегеран объяснил свои действия нарушением экипажем судна международных правил судоходства. На борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян, граждане Латвии, Индии и Филиппин.

Захват судна обострил ситуацию на Ближнем Востоке. Инцидент произошел после того, как власти Гибралтара 4 июля по запросу США задержали иранский танкер "Грейс 1", команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход международных санкций. В середине августа иранский танкер был освобожден.