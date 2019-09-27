«Сказали, что цыгане убили гаишника, и грозятся всех нас сжечь» 27.09.2019, 12:15

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

ОБСЕ рассказали о преследовании ромов в Беларуси.

В Варшаве с 16 по 27 сентября БДИПЧ ОБСЕ проводит Совещание по рассмотрению выполнения, посвященное человеческому измерению, которое является крупнейшей общеевропейской ежегодной конференцией по правам человека. В ее рамках 26 сентября был организован сайд-ивент антидискриминационного центра «Мемориал» на тему «Насилие в отношении ромского населения в России, Беларуси и Украине: полицейские рейды, насильственные выселения, погромы», где приняли участие адвокаты и эксперты из Украины и России, а Беларусь представлял юрист Правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Тремя сторонами-участниками сайд-ивента поднимались вопросы дискриминации ромского меньшинства. Эксперты из России рассказали о том, как в городе Усть-Абакане в 2000 году местная администрация предоставила ромским семьям земельные участки для застройки, а в 2018 году подала судебный иск о признании их домов самовольно построенными. Украинские эксперты рассказали о том, как в 2018 году радикальные группировки напали на несколько цыганских поселений в разных городах Украины. Большинство участников нападений, погромов и поджогов в отношении цыган до сих пор не привлекаются к ответственности.

Павел Сапелко сконцентрировался на проблеме милицейского профилирования по признаку национальности в отношении к ромам Беларуси. Он упомянул нашумевший кейс Могилева, когда сотрудники милиции совершили облаву на местную ромскую общину из-за смерти инспектора ГАИ:

«По словам задержанной женщины, ее и мужа повезли в РОВД Ленинского района г.Могилева. Там она увидела, как вдоль стены лицом к стене стоят в ряд мужчины и женщины. Она же сообщила о том, что задержанных заставляли всех раздеваться для обыска, воды дали одну бутылку на 30 человек. «Когда меня начали допрашивать, кричали, матом ругались, гадости говорили». Женщин, по ее словам, отпустили около 4 утра, мужчины оставались в СИЗО и РОВД около трех суток. По некоторым сведениям, речь шла о 60-ти мужчинах», — рассказал Павел Сапелко в ходе сайд-ивента.

Эксперт также прокомментировал незаконность задержания «подозреваемых» ромов Могилева с точки зрения процессуальных рамок расследования уголовного дела, а также использовал «живой» материал из первых уст очевидцев, собранный правозащитниками «Весны»:

«Мы детей в школу не пустили, самим выходить страшно. Весь Могилев говорит: «Цыгане с Чапаевки [прим.— место компактного проживания ромов в Могилеве] убили гаишника» — и грозятся нас тут всех сжечь. В чем же мы виноваты?!» — рассказала ромская женщина о своей жизни после нашумевшей милицейской «зачистки».

В том числе Павел Сапелко сообщил о комментариях властей позже по поводу этой ситуации. Так, министр внутренних дел (ныне бывший) Игорь Шуневич заявил, что действия сотрудников МВД были правильными, и ему не за что извиняться перед ромами. Руководитель администрации Лукашенко Наталья Кочанова встретились с делегированными местной диаспорой ромами (около 30 человек) и заверила в благосклонном отношении власти к ромам. Точного содержания выступления Кочановой нет, так как туда не пустили СМИ. Также высказался президент Беларуси в ключе «ромы у нас хорошие, их обижать не нужно». Сам Павел Сапелко считает такую риторику оскорбительной и унизительной.

Важно отметить, что еще в 2018 году (в то время как нападение на могилевских ромов было совершено в мае 2019) Комитет по правам человека ООН вынес рекомендации по пятому периодическому докладу Беларуси, в котором было рассказано о мерах, принятых с целью защиты интересов меньшинства рома. В числе рекомендаций КПЧ ООН значилось следующее:

«[Беларуси] следует принять действенные меры для решения проблемы дискриминации рома, а также для борьбы с разжиганием ненависти к ним и искоренения расового профилирования со стороны правоохранительных органов, в частности путем организации обязательной профессиональной подготовки по таким темам, как борьба с преступлениями на почве ненависти и недопустимость этнического профилирования».

Кроме того, Беларусь все еще не имеет антидискриминационного законодательства. Официальная позиция Беларуси при этом: «принятие единого рамочного закона о недопущении дискриминации нецелесообразно; положение о недискриминации закреплены в ряде нормативных актов». Однако же если идеи недопущения дискриминации законодательно закреплены, то ответственность за дискриминацию нигде не прописана. В этом и есть своеобразный «недочет» в белорусском законодательстве.