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Лукашенко пообещал перейти на белорусскую косметику

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  • 27.09.2019, 12:30
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Лукашенко пообещал перейти на белорусскую косметику

Диктатор потребовал «повыкидывать» всю импортную продукцию.

Лукашенко 27 сентября посетил в Минске косметическое производство ЗАО «Витекс», сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко пообещал полностью перейти на косметические средства отечественного производства.

— Всю импортную (продукцию. — Прим. редакции) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами. — Прим. редакции). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать, — заявил диктатор.


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