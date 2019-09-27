Германия поддержала начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС 2 27.09.2019, 13:01

Фото: PAP/EPA

Решение Бундестага усиливает позицию Скопье и Тираны.

Немецкий Бундестаг в четверг вечером проголосовал за поддержку начала переговоров о вступлении в Евросоюз с Северной Македонией и Албанией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Balkan Insight.

Голосование означает, что правительство Германии должно одобрить дату начала переговоров с двумя странами на заседании Европейского совета 17-18 октября.

Уверенное большинство депутатов, 476, высказались за открытие переговоров о присоединении с Северной Македонией, тогда как 122 были против, а 16 воздержались. 395 депутатов поддержали переговоры о членстве Албании, 188 были против, а 16 воздержались.

Депутаты не установили никаких условий для начала переговоров о вступлении в ЕС с Северной Македонией.

Северную Македонию призвали продолжить курс на реформы, особенно в сфере прав человека, верховенства права, борьбы с коррупцией и преступностью.

По Албании Бундестаг рекомендовал установить дату начала переговоров, но обусловил их техническое начало. Албания сначала должна создать условия для функционирования ее Конституционного суда и реформировать свое избирательное законодательство.

Решение Берлина усилит надежды правительств в Скопье и Тиране, которые рассчитывали услышать дату начала переговоров о членстве в ЕС до конца года.

Однако они все еще имеют дело с условиями Франции, Нидерландов и других стран ЕС, которые особенно критиковали плохие результаты Албании в борьбе с коррупцией и торговлей наркотиками.

Европейский совет должен был определить дату еще в июне, после того, как Европейская комиссия в мае рекомендовала ЕС открыть переговоры о членстве с обеими странами.

Но из-за скептицизма к расширению и неспособности немецкого Бундестага в июне принять решение по поддержке даты начала переговоров вопрос перенесли на осень.