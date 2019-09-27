Бабушки плюются, когда слышат фамилию «Лукашенко» 6 27.09.2019, 13:09

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Люди пожилого возраста, старшего поколения очень хотят перемен.

Об этом пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» заявил координатор Андрей Шарендо. Он рассказал о ходе «парламентской кампании» в Бресте:

- Сбор подписей идет по плану. Уже приблизились к тысяче. Стояли в пикетах, а когда погода испортилась, то пошли по квартирам собирать. Люди охотно подписываются за Полину Шарендо-Панасюк. Только услышав, что мы представляем «Европейскую Беларусь» - сразу достают паспорта.

Многие в городе видели наши пикеты, нас уже узнают. Мы сейчас ходим по квартирам и без проблем собираем 60-70 подписей только за вечер.

Большинство людей, когда мы начинаем разговор, если дословно говорить – они выражаются так: «в гробу я видел ваших кандидатов», но когда мы сообщаем людям, что мы не от власти – напротив, то они потом говорят, что за нас, конечно, подпишутся.

Конечно, никаких выборов в Беларуси нет. Мы уже сейчас видим, что работает административный ресурс. Когда мы ходим по квартирам, то некоторые люди говорят, что они уже подписались, а на самом деле – их просто обманули. Ходят по домам сотрудники ЖЭС и собирают подписи за кандидатов от власти, у них уже готовые бланки с паспортными данными, людям они в наглую говорят, что надо подписаться и угрожают, чтобы больше ни за кого не подписывались. Люди возмущены такой ситуацией, некоторые готовы идти в ЖЭС разбираться.

Мы сейчас ходим по более старым районам и видим, что людей возмущает положение дел. Ремонт домов не производился по 20-30 лет, дороги вообще просто в ужасающем состоянии. Конечно, людей возмущает, что «депутаты» от власти, сколько раз уже обещали, что-то сделать, а на самом деле все стоит на одном месте.

Людей знают о ситуации с заводом АКБ, о борьбе против его открытия, все про это слышали. И теперь брестчане понимают, что с властью можно бороться и можно ее побеждать. Это большой плюс. Понимают, что пришло время перемен, здeсь, в Бресте это хорошо видно. Люди с охотой подписываются на пикетах по сбору подписей и верят, что в ближайший год, в нашей стране, что-то должно измениться.

Бытует такое мнение, что электорат Лукашенко – это люди пожилого возраста. Так вот, сейчас, когда мы ходим по квартирам собирая подписи, я с уверенностью могу сказать, что у Лукашенко больше нет этого электората. Даже те бабушки и дедушки, которым уже по 80 лет – они плюются, когда слышат фамилию «Лукашенко» и с удовольствием подписываются за нас, за молодых людей, в которых видят перемены. Даже люди пожилого возраста, того поколения – они очень хотят перемен и это не может не радовать.