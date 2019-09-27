СМИ: Россия может потерять океанский флот 5 27.09.2019, 13:11

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В РФ странным образом существуют два флота — реальный и виртуальный.

Военно-морской флот (ВМФ) России вследствие отсутствия должного финансирования теряет статус океанского, строя вместо крупных кораблей малые, тем самым превращаясь в прибрежную силу, пишет lenta.ru, ссылаясь на «Свободную Прессу».

«Однако деградировал не только флот, но и судостроительная промышленность, которая должна поддерживать в боеспособном состоянии уже имеющиеся корабли и строить новые», — утверждает издание, напоминая о чрезмерном затягивании строительства крупных кораблей, например, фрегатов «Адмирал Горшков» проекта 22 350 (заложен в 2006-м, вступил в строй в 2018-м), «Адмирал Касатонов» того же проекта (заложен в 2009-м, сегодня проходит ходовые испытания), большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен» проекта 11 711 (заложен в 2004-м, вступил в строй в 2018-м).

Согласно «Свободной Прессе», в России «странным образом существуют два флота — реальный и виртуальный».

«Виртуальный же флот продолжает бурно развиваться. Санкт-петербургские КБ [конструкторские бюро] и их филиалы с завидным постоянством предлагают все новые и новые проекты авианосцев и универсальных десантных кораблей. И они очень разнообразны, что называется, на любой вкус. И легкие, и тяжелые, и с паротурбинной силовой установкой, и с ядерным реактором, и с паровой катапультой, и с электромагнитной… И при этом утверждается, что стоить эти корабли будут совсем немного», — пишет издание.