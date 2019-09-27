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Сегодня - день рождения Алеся Черкашина

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  • 27.09.2019, 13:14
Сегодня - день рождения Алеся Черкашина
Алесь Черкашин

Герою Беларуси и Украины исполнилось бы 37 лет.

Сегодня - день рождения Алеся Черкашина, ему исполнилось бы 37 лет.

В день рождения погибшего добровольца пройдет молебен и панихида в его память.

Об этом «Радыё Рацыя» сообщил белорусский политик Павел Северинец:

«У нас в униатской церкви обязательно будет встреча в честь его дня рождения. Там же будет презентация нескольких новых моих книг. Это планируется 27-го сентября. Поэтому мы приглашаем всех».

Алесь Черкашин - белорусский доброволец, участник войны на востоке Украины. 10 августа 2015 года он получил тяжелые ранения в бою с пророссийскими террористами. 28 августа того же года умер в госпитале. Похоронен под Брестом.

Богослужение и панихида по добровольцу начнется в 18:00 по адресу Дворникова 63, в Брестском греко-католическом приходе святых братьев-апостолов Петра и Андрея.


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