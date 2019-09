С 1 октября подорожают сигареты 1 27.09.2019, 13:26

В продаже появится несколько новых марок.

С 1 октября вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщают в Министерстве по налогам и сборам, пишет tut.by. В продаже также появятся некоторые новые марки.

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 октября повышает цены на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure — с 2,45 до 2,5 рубля,

Kent HDi Silver, Kent HDi Blue, Kent Nano Blue, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Mode Blue, Kent Mode Silver — с 3,1 до 3,15 рубля, Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum, Kent Mix Purple Fresh — с 3,15 до 3,2 рубля, Rothmans Blue, Rothmans Azure — с 2,55 до 2,6 рубля, Rothmans Demi Click Amber, Rothmans Demi Click Purple — с 2,25 до 2,3 рубля,

Компания «Табак-инвест» с 1 октября начнет продавать новые сигарет — MAC (разных разновидности), она будут стоит 2,05 рубля. В продаже также появятся Корона KALIPSO Slim и Корона KALIPSO Super Slim — по 1,56 рубля.

Сигареты LD Club Lounge и LD Club Lounge Blanche подорожают с 2,3 до 2,33 рубля, LD Impulse Compact, Camel Compact Аctivate Yellow, Camel Compact Аctivate Purple — с 2,3 до 2,35 рубля, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure — с 2,39 до 2,42 рубля, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Super Slims Fresh, Monte Carlo Super Slims Azure, Monte Carlo Super Slims Lilac, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver, Mild Seven Original Blue, Mild Seven Sky Blue, Mild Seven Wind Blue — с 2,2 до 2,25 рубля, Monte Carlo Compact Blue, Monte Carlo Compact Blue 100's, Monte Carlo Compact Silver — с 2,05 до 2,1 рубля, Winston XSlims Green Impulse, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver — с 3,16 до 3,19 рубля, Sobranie Compact Gold, Sobranie Refine Black, Sobranie Refine Silver, Sobranie Blacks, Sobranie Evolve, Sobranie Refine Evolve — с 3,23 до 3,25 рубля.

Предприятие «Беларусьторг» среди прочего поднимет цены на KENT MODE BLUE, KENT MODE SILVER — с 3,1 до 3,15 рубля, KENT DOUBLE MIX — с 3,15 до 3,2 рубля, AROMA RICH IRISH BLEND, AROMA RICH RED&AGED — с 3,8 до 3,9 рубля. В продаже появятся новые марки — AROMA RICH COAST, AROMA RICH HIGHLAND (по 3,9 рубля), AROMA RICH HIGHLAND SUPERSLIMS (3,65 рубля).

Импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ» не планирует поднимать цены с 1 октября.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Если стороны договорятся на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, то нашей стране придется заметно поднять ставки. Для белорусов это означает, что цены вырастут. На сколько — пока неизвестно. Но подорожание в первую очередь заметят те, кто покупает бюджетные и средней цены сигареты. Дорогие марки тоже подорожают, но не так заметно.