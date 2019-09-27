Скучали по истории Боширова и Петрова? 3 27.09.2019, 13:44

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Похоже, ждать пришлось недолго.

The New York Times опубликовал статью, назвав убийцу бывшего чеченского полевого командира в Берлине Зелимхана Хангошвили. По версии издания, подозреваемый «Вадим Соколов» — это бывший сотрудник полиции Владимир Степанов, который в России приговорен к 24 годам годам колонии строгого режима за соучастие в убийстве гендиректора «Алмаз-Антея» Игоря Климова, пишет в своем телеграмм-канале Михаил Ходорковский.

Центру «Досье» в кооперации с Bellingcat и изданиями Der Spiegel и The Insider удалось выяснить, что это не так.

Сразу несколько источников подтвердили, что Степанов никуда не выезжал и продолжает отбывать срок в Борской колонии. Также стало известно, что у него отсутствуют татуировки на теле, а у «Вадима Соколова» их две. Более того, экспертиза, проведенная специалистом по визуальному анализу, выявила, что на фотографиях Степанова и Соколова изображены два разных человека. Владимир Степанов получил новый паспорт, находясь в заключении, только 10 августа 2016 года, тогда как Соколову был выдан внутренний паспорт РФ на год раньше — в сентябре 2015 года. Примечательно, что ИНН Соколову был присвоен только 23 июля этого года, а по его месту жительства никакого Вадима Соколова не знают.

Что известно о Вадима Соколове:

Перед подачей своих документов в визовый центр Франции Соколов получил международный страховой полис для оформления шенгенской визы. Страховой агент никогда не видел Соколова, а зарегистрировал полис онлайн, получив копию его паспорта по мессенджеру WhatsApp от своего коллеги.

В Париже для Соколова был забронирован номер в отеле Pratic. По информации источников «Досье», бронирование было совершено через сайт Ozon.Travel. Электронная почта, использованная при бронировании, предположительно, принадлежит туристическому агенту.

В визовый центр в Петербурге Соколов также предоставил подписанное письмо о трудоустройстве, копию российского загранпаспорта, медицинскую страховку, бронирование гостиницы в Париже и подписанное визовое заявления.

Получив французскую визу за один день, Соколов вылетел из аэропорта Шереметьево в Париж рейсом AF-1745 17 августа 2019 года. При этом данные о прохождении им границы в Москве отсутствуют. Также известно, что он использовал российский загранпаспорт старого образца.

Покинув Париж, Соколов прибыл в Варшаву, где для него был забронирован номер в гостинице. По информации источников ЦД, именно в Варшаве Соколов получил пистолет 9mm Glock с глушителем, а также крупную сумму наличных. После отъезда Соколова в Берлин комната в варшавской гостинице была продлена онлайн еще на несколько дней. Примечательно, что после убийства работники отеля обнаружили в комнате Соколова его багаж, а также российскую SIM-карту.

Федеральная прокуратура ФРГ до сих пор не решила, возьмет ли она на себя расследование убийства Хангошвили. Перевод дела на федеральный уровень может означать, что убийство произошло не вследствие разборок преступных группировок, как это пытаются представить некоторые политические силы Германии. Согласно источникам Центра «Досье», опасаясь очередного «Дела Скрипалей» и конфликта с Россией, немецкие представители бизнеса также стремятся не допустить распространения версии об очередной попытке устранения оппонентов режима российскими спецслужбами.

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген прокомментировал убийство изданию Spiegel следующим образом: «Похоже, это дело несет в себе значительные и четкие политические отпечатки». Он также выразил недоумение, в связи с тем, что федеральная прокуратура ФРГ еще не занялась этим делом: «Оно не предполагает убийство по личным мотивам или деяния, связанные с организованной преступностью».