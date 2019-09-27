У Лукашенко, кроме здоровья, есть еще проблема 11 27.09.2019, 13:59

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Диктатор напоминает лягушку, которую варят медленно.

«Лукашенко не намерен до смерти быть «президентом». И даже: «…отказался быть «президентом» до смерти». Заголовки такого рода запестрели на иностранных ресурсах после сегодняшнего заявления белорусского правителя. Похоже, кое-кто за границей принимает такие слова за чистую монету. Об этом на сайте naviny.by пишет белорусский политолог Александр Класковский.

«Я же не вечный, и до смерти я «президентом» не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, — спокойно», — сказал Лукашенко 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ в Минске. Ее трансляцию вел телеканал «112 Украина».

О своей усталости от нелегкой «президентской ноши» белорусский правитель говорил в подобных форматах много раз. Также один из рефренов (цитата 2012 года): «Я не хочу, чтоб в меня, когда я уйду, палками бросали».

Но в этом и закавыка. За 25 лет правления Лукашенко нажил много врагов и внутри страны, и вовне. Он крайне щепетильно относится к вопросу безопасности — своей и своих близких. И прекрасно понимает: после ухода с поста риски резко возрастут. Большой вопрос, удастся ли «пожить, как все люди, — спокойно».

Лишь бы здоровье не подвело?

Собственно, в таком ключе и рассуждал Лукашенко. Он искренне признался, что не ходит с биноклем, присматривая себе смену. Заявил, что будет работать на посту столько, сколько «люди доверят». Добавил: «И пока есть здоровье. Если нездоров — так нечего сюда лезть. Главное — здоровье и доверие людей».

«Доверие людей» — это такой эвфемизм. Речь идет о способности подконтрольной самому Лукашенко государственной машины обеспечивать ему «элегантные», как он некогда выразился, победы.

Недавно Лидия Ермошина снова заявила, что бюллетени при подсчете наблюдателям показываться не будут. И она, и сам Лукашенко не скрывают, что на выборах используется административный ресурс.

Казалось бы, если правитель козыряет доверием людей, то почему бы не обнародовать данные закрытых опросов, которые кладутся на его стол. А еще лучше — дать простор социологии, как в Украине, где победу Владимира Зеленского было легко предвидеть по опросам задолго до голосования.

Выбросит ли Путин из головы поглощение Беларуси?

Но есть еще и внешние силы, которые уже наметили отъем белорусского суверенитета через принуждение к «углубленной интеграции».

«У нас в Беларуси тоже [говорят], особенно более националистические круги: вот Лукашенко сдаст суверенитет и независимость», — сказал правитель украинским журналистам.

При этом Лукашенко пытался заверить, что у него с Владимиром Путиным предельно откровенные, доверительные отношения. Поведал: «…Я ему прямо сказал: если у вас в правительстве или у тебя есть мысль о том, что мы можем войти в состав России или объединиться с Российской Федерацией в одно государство, выбрось это из головы».

Остается только поверить, что Путин вот так сразу взял и выбросил это из головы. Хотя, судя по многочисленным репликам, что нас могут смять и в карман положить, что можем потерять страну, в благочестие намерений Кремля не особо верит и сам белорусский правитель.

Беларусь — как лягушка, которую варят медленно

Лукашенко отверг версию, что через поглощение Беларуси Кремль хочет решить для Путина проблему-2024: «Если уже встанет вопрос продления власти одного человека... Слушайте, они найдут десяток вариантов…»

Но это ложный фокус. С прошлого года Москва стала не по-детски прижимать Беларусь вовсе не потому, что там не видели иных вариантов пролонгации полномочий Путина, кроме некоего апгрейда «союзного государства».

Нет, это игра вдолгую. Она рассчитана на то, чтобы в принципе покрепче привязать к себе Беларусь. Чтобы она никуда не ушла и после Путина, и после Лукашенко, осталась для России стратегическим плацдармом, балконом, который нависает над натовской Европой. А флажок на этом балконе пусть себе развевается и красно-зеленый.

Так что атрибуты формального суверенитета могут — по крайней мере в ближайшие пару десятилетий — и остаться, но де-факто Беларусь рискует превратиться в марионеточное квазигосударство. И программа углубления интеграции, которую Лукашенко и Путин, как предполагается, подпишут в декабре, может стать дорогой именно к такому жалкому статусу гордой синеокой республики.

С обеих сторон звучат заверения: мол, в программе нет ничего, что выходило бы за рамки союзного договора 1999 года. Но фишка в том, что тот договор фактически и рассматривался Кремлем как оболочка для благопристойного присоединения Беларуси. Если сегодня реализовать тот план на 100% (единая валюта, общие парламент, Совет министров, суд, счетная палата и пр.), то от белорусской независимости останутся рожки да ножки.

Да, тогда Лукашенко удалось заволынить опасные пункты. Но сейчас Кремль постарается не дать спуску, спросит за каждую строчку нового контракта.

Беларусь в этой ситуации напоминает лягушку, которую варят медленно. И у нее иллюзия, что сможет выскочить.