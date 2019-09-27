МАГАТЭ: Иран начал обогащение урана, нарушив условия сделки 27.09.2019, 14:01

Тегеран скрывает информацию об этом.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое входит в систему Организации Объединенных Наций (ООН), заявило, что Иран нарушил заключенную в 2015 году с ведущими мировыми державами “ядерную сделку”, говорится в отчете МАГАТЭ, оказавшемся в распоряжении Reuters (перевод — gordonua.com).

Высокотехнологичные центрифуги на иранском ядерном объекте в Натанзе “накапливали или готовились для накопления обогащенного урана”. В отчете указано, что Иран планирует использовать большее количество таких центрифуг в сравнении с ранее раскрытой информацией.

В 2015 году Тегеран заключил соглашение, которое вводит ограничения на развитие иранской ядерной программы в обмен на смягчение санкций.

По условиям сделки Иран имеет право хранить обогащенный уран только в центрифугах первого поколения.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.