За два цветка к памятнику Янке Купале - $246 4 27.09.2019, 14:05

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Максим Урбанович

Фото: «Радыё Свабода»

Активист «Молодого фронта» намерен обжаловать несправедливое решение суда.

Судья Иван Костян из Центрального районного суда Минска оштрафовал на 20 базовых величин (510 рублей) активиста «Молодого фронта» Максима Урбановича. Согласно постановлению суда - за участие в «несанкционированной массовой акции» в парке Янки Купалы 25 августа, передает «Радыё Свабода».

Активист собирается обжаловать постановление судьи, поскольку считает наказание незаконным, а милицейский протокол фальшивым. Максим Урбанович говорит, что ни пикетирование, ни другой массовой акции 25 августа в парке Янки Купалы молодофронтовцы не проводили.

«В тот день мы организовали велосипедный пробег через Минск в Куропаты, нас было четверо, - рассказал Максим Урбанович. - Сначала посетили Красный костел и там провели молитву за Беларусь, а оттуда доехали на велосипедах до парка Янки Купалы.

Там возложили цветы и свечи к памятнику, сфотографировались с бело-красно-белыми флагами и поехали дальше через город. Ехали с флагами, нас никто не останавливал. И в парке у нас плакатов не было, лозунгов мы не выкрикивали».

На процессе свидетель, сотрудник минской милиции Сергей Астафьев, в своих показаниях фактически подтвердил, что пикета или массовой уличной акции в тот день в парке Янки Купалы молодофронтовцы не проводили.

Согласно показаниям милиционера, события, в которых принимал участие Максим Урбанович, длились не более 3-4 минут и состояли всего из трех действий:

«Поставили свечи, достали флаги и сфотографировались. Но разрешения на акцию от Мингорисполкома не было», - сообщил суду милиционер.

Одним из свидетелей на процессе был брат Максима Урбанович, председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович. Активист сообщил, что они сфотографировались под историческим бело-красно-белым флагом, «почтили память народного поэта Янки Купалы». По словам Урбанович, это заняло не более 1.5 минуты.

«Разве на то, чтобы сфотографироваться у памятника, нужно разрешение Мингорисполкома? Если да, то покажите мне такой закон », - обратился активист к суду. Ответа не было.

По словам Дениса Урбанович, велосипедный пробег 25 августа молодофронтовцы посвятили провозглашению независимости Беларуси, которое состоялось 29 августа 1991 года. Предварительно они разместили информацию о пробеге в интернете.

4 сентября за возложение цветов к памятнику Янке Купале в том же Центральном районном суде будут судить уже Дениса Урбановича, а также активиста «Молодого фронта» Виталия Тригубова. Четвертый участник велосипедного пробега, школьник Иларион Трусов, к суду не привлекался по причине того, что он несовершеннолетний.