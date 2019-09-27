На Земле найдено неизвестное ученым вещество 4 27.09.2019, 13:40

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Его обнаружили на глубине 170 километров.

В Альбертском университете в Канаде ученые нашли неизвестный ранее минерал. Об этом сообщает Live Science (перевод — lenta.ua).

Неизвестное вещество было обнаружено внутри алмаза, извлеченного в ЮАР. Он образовался на глубине около 170 километров и захватили неизвестный минерал темно-зеленого цвета. Его назвали гольдшмидтитом в честь геохимика Виктора Морица Гольдшмидта.

Кристалл содержит высокую концентрацию ниобия, калия, лантана и церия. Это не характерно для веществ, образовавшихся в земной мантии. В основном они содержат большое количество железа и магния.

Толщина мантии Земли примерно три тысячи километров, поэтому изучить ее процессы и состав затруднительно. Подобные включения внутри алмазов, поможет ученым лучше понять химические реакции под земной корой.