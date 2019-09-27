Секретарь СНБО Украины подал в отставку 1 27.09.2019, 14:12

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Александр Данилюк

Заявление было подано накануне визита Владимира Зеленского в США.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности. Об этом 27 сентября сообщил в Telegram Офис президента Украины.

"Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев", – заявили в ОПУ.

Ранее 27 сентября издание "Обозреватель" со ссылкой на свои источники написало, что Данилюк станет послом Украины в Великобритании или США.

Сам секретарь СНБО иронично отреагировал на публикацию: "Есть ли еще идеи относительно трудоустройства", – написал он в Facebook.

Однако спустя два часа он подтвердил в Facebook факт написания заявления об отставке.

"Остаюсь на работе до решения президента", – сообщил Данилюк.

28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.

В 2015–2016 годах Данилюк был заместителем главы Администрации Президента, в 2016–2018 годах возглавлял Министерство финансов. Был уволен с должности после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Во время президентской предвыборной кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.