Семь советов, как сохранить здоровье при длительной работе за компьютером 2 27.09.2019, 14:30

В современном мире человек по разным причинам очень много времени проводит за компьютером.

Эксперты дали 7 советов, как сохранить здоровье при длительной работе у монитора, пишет orthodox.od.ua.

В первую очередь специалисты советуют следить за осанкой. Нужно держать спину прямой, а глаза должны находиться на уровне верхней рамки монитора. Такая позиция снижает утомление и оберегает от нагрузок для зрения. Кроме того, не нарушается кровообращение и не страдает позвоночник. Известно, многие люди, внимательно всматриваясь в экран, моргают в три раза реже, чем нужно, и из-за этого возникает эффект "сухих глаз".

Офисным работникам необходимо научиться чаще закрывать глаза, а кроме того, стоит приучиться отворачиваться от монитора в те моменты, когда следить за ним нет нужды. Для тренировки зрения эксперты рекомендуют 1-2 раза в час фокусироваться на объектах, находящихся на расстоянии 5-6 метров от рабочего места. Помимо этого нужно всегда держать рядом питьевую воду. Люди могут во время работы спутать жажду с голодом, а кроме того, из-за недостатка влаги в организме развивается сонливость.

Не стоит забывать о физических упражнениях. Для этого нужно временами вставать с рабочего кресла и делать несложные упражнения, а если на это нет времени, можно разминаться во время передвижения по офису, например, не пользоваться лифтом. Важно беречь здоровье. Для этого рекомендуется регулярно убирать стол и протирать клавиатуру, главный источник вредных бактерий.