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Конгресс США одобрил продажу Польше истребителей F-35

  • 27.09.2019, 14:32
Конгресс США одобрил продажу Польше истребителей F-35

Стоимость контракта - $6,5 миллиардов.

Конгресс США согласился продать Польше 32 современных самолетов F-35. Стоимость контракта - $6,5 млрд.

Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу, 27 сентября, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter, передает korrespondent.net.

"Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 современных самолетов F-35. Это один из последних шагов перед заключением договора, но это не конец нашей работы. Мы сделаем все возможное, чтобы получить как можно более выгодную цену", - написал Блащак.

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.


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