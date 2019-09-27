Конгресс США одобрил продажу Польше истребителей F-35 27.09.2019, 14:32

Стоимость контракта - $6,5 миллиардов.

Конгресс США согласился продать Польше 32 современных самолетов F-35. Стоимость контракта - $6,5 млрд.

Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу, 27 сентября, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter, передает korrespondent.net.

"Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 современных самолетов F-35. Это один из последних шагов перед заключением договора, но это не конец нашей работы. Мы сделаем все возможное, чтобы получить как можно более выгодную цену", - написал Блащак.

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.