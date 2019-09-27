Арина Соболенко снова играет в свой лучший теннис Константин Лобандиевский, pressball.by

27.09.2019, 15:21

АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: WANG HE/GETTY IMAGES

Первая ракетка мира ей не помеха.

Как и не было этого противоречивого сезона. Второй год подряд Арина Соболенко выходит в финал "Премьера" в Ухане, а по игре выглядит даже лучше, чем год назад! По традиции в полуфинале белоруска повергла одну из самых неудобных соперниц Эшли Барти, первую ракетку мира.

Женский теннис — игра, в которую играют женщины. И это главное, что нужно про него знать. Соответственно, очень много факторов могут влиять на результат. И со стороны порой трудно разобраться, в чем причина успехов или неудач. Ведь и техника, и тактика, и физическое состояние, и психологическое — все имеет значение. И любая мелочь может нарушить гармонию. Да что там со стороны. Арина, например, полгода не могла выяснить, что с ней происходит. Ведь, казалось бы, она серьезно поработала в межсезонье, улучшила многие компоненты игры, в том числе за счет участия в парных турнирах. А вместо долгожданного прогресса получила американские горки. Наибольший перепад которых пришелся на "US Open".

Тогда, после непростой победы над Викторией Азаренко, во втором круге Арина необъяснимо слабо сыграла против Юлии Путинцевой (3:6, 6:7) и покинула турнир. А заодно лишилась тренера Дмитрия Турсунова. В их сотрудничестве искры сверкали всегда, но тут случился настоящий пожар, который стал достоянием публики, когда Арина через свой инстаграм попросила Дмитрия вернуться. " Блин, Ди, я действительно в тебе нуждаюсь!"

Возникло множество предположений по поводу того, сколь плотным был их тандем, хотя Арина и делала ремарку, что Дмитрий нужен как тренер: "Будто мы пара, вместе уже лет 30. Но я думаю, что отношения между игроком и тренером примерно такие же". Однако важнее всего было понять, приведет ли возобновление сотрудничества к перезагрузке карьеры Арины. Что ж, турнир в Ухане как раз и должен был ответить на этот вопрос.

И с первых же раундов, в которых Арина камня на камне не оставила как от Александры Саснович, так и от Даниэль Коллинз, стало заметно, что белоруска объективно играет в лучший теннис за полгода. Что изменилось? Прежде всего ее поведение на корте. Она стала спокойнее. И даже в периоды провалов во вторых сетах матчей с Бертенс и Рыбакиной, не было ощущения паники, которое возникало на предыдущих турнирах. Стоило Соболенко снова собраться, как все возвращалось на круги своя. Общения с Турсуновым в перерывах тоже проходили несколько по-иному. Не было горячих споров, не испепеляли друг друга взглядом. Словно Арина повзрослела...

Мы ведь забываем, что белоруске всего лишь 21 год. Эмоциональные перепады, поиск себя — в этом возрасте нормально, а не аномально. Поэтому не стоит спешить с выводами. После прошлогоднего всплеска Арине нужно было пройти этот период. И процесс не завершен. Наверняка будет еще много непростых, драматичных историй, за которыми мы будем следить.

Но уже очевидно: Соболенко вернулась на прежний уровень! И прежде всего потому, что лучше понимает себя и сосредоточена на том, что действительно умеет. Кто-то считал, что победы на Бертенс, Саснович, Коллинз непоказательны, потому что эти игроки сами пребывают не в лучшей форме. Однако полуфинал с Барти — определенно ориентир: ведь австралийка крайне неудобна в тактическом плане, даже когда не играет в свой лучший теннис. Она постоянно меняет темп, переходит с атакующих на резаные, идет к сетке. И недаром Соболенко проигрывала последние очные встречи. Впрочем, Барти неудобна для всех — доказательством тому ее первая позиция в рейтинге.

Однако действующая чемпионка Уханя словно не заметила статуса соперницы. С первых геймов именно Соболенко стала диктовать ход игры и уже на старте первой партии повела 2:0. Барти была так задавлена мощью белоруски, что просто не успевала комбинировать. Но к середине сета австралийка приспособилась, стала играть гибче, где-то выжидала ошибки, а где-то находила возможность неотразимо пробить по линии. И Барти отыграла брейк. Проблема была в том, что Арина играла в одном темпе — и это, с одной стороны, делало ее удары более предсказуемыми, а с другой, повышало вероятность ошибки: желая еще прибавить в остроте и силе, Соболенко перебарщивала с риском.

Однако при всем при этом Барти было тяжело справляться с таким давлением. И даже не столько в игровом плане, сколько в физическом. В конце первого сета у Эшли случился провал, благодаря которому она его и проиграла, а в начале второго первая ракетка попросила помощь физиотерапевта, который должен был оживить ее ноги. Бегать ведь приходилось очень много. Было сразу несколько упорнейших геймов, продолжавшихся по 8-10 минут. И Арина делала в них то, что умеет лучше всего, — боролась! Да, возможно, Барти не в лучшей форме, но мы бы этого не почувствовали, если бы сама Соболенко не заставила ее страдать...

Именно этого белоруске не хватало по ходу сезона, когда Арина словно пыталась побеждать на классе. Нет, это не ее подход. Она не Мартина Хингис или Жюстин Энен, а Арина Соболенко! С другим стилем игры и иными сильными качествами, в которых на первом месте должен стоять характер. "Что ты делаешь? Ты тигр!" — сказала себе белоруска накануне турнира в Ухане. И, как видим, это приносит результат.

Впрочем, это не значит, что Соболенко будет теперь побеждать всех подряд. Каждый матч — это серьезная работа. Особенно если финал. Защищать титул победительницы "Премьера" в Ухани Соболенко будет завтра.

Константин Лобандиевский, pressball.by