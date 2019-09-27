Ученые обнаружили первых жителей планеты 27.09.2019, 15:26

Находка является доказательством более ранней теории о зарождении и развитии жизни на планете.

Австралийские ученые из University of New South Wales в результате проведенного исследования обнаружили доказательства существования на Земле живых организмов еще 3,5 миллиарда лет назад. Останки первых жителей планеты, в данном случае микробов, специалисты выявили во время анализа строматолитов из Пилбара, пишет lenta.ua.

Древние строматолиты обнаружены археологами около 40 лет назад в австралийском регионе Пилбара, но до сих пор ученые не обладали технологиями, позволяющими идеально изучить окаменелости. Ранее предполагалось, что доисторические микробные структуры могут скрывать некие следы органического происхождения, но подтверждения теории не было.

Применение современных технологий позволило ученым установить, что строматолиты в основном состоят из пирита, а уже в нем в свою очередь и обнаружены органические нити - остатки биопленок микробов, указывающие на наличие живой жизни на Земле 3,5 млрд лет назад. Авторы проекта уверены, что результаты исследования являются доказательством более ранней теории о зарождении и развитии жизни на планете.