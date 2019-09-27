Мадуро попросил у Путина $1 миллиард на золото и алмазы 8 27.09.2019, 15:40

4,126

Николас Мадуро

На новый раунд переговоров с правителем РФ Мадуро приехал без хороших новостей.

Нелегитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Москву с четвертым за последние два года официальным визитом, видит возможности для увеличения российских инвестиций в венесуэльскую экономику еще на 1 млрд долларов.

Такая сумма, как сообщает finanz.ru, фигурирует в материалах к переговорам Мадуро с правителем РФ Путиным, которая проходит в среду в Кремле.

Дополнительные инвестиции из России можно направить на развитие в Венесуэле «горнодобывающей отрасли» - в частности, добычи золота и алмазов, говорится в документах.

Меморандум о сотрудничестве, открывающий российским компаниям возможности для вложений в разработку полезных ископаемых Венесуэлы, был подписан по итогам предыдущего визита Мадуро в Москву в декабре прошлого года.

Тогда Мадуро заявил, что договорился о привлечении 6 млрд долларов российских инвестиций, о «техническом обслуживании и ремонте» систем вооружений, а также о поставках 600 тысяч тонн зерна.

На новый раунд переговоров с Путиным Мадуро приехал без хороших новостей. Объемы добычи нефти, которая остается единственным источником твердой валюты для Каракаса, продолжают падать и едва превышают 700 тысяч баррелей в сутки, хотя три года назад достигли 2,1 млн.

Продавать нефть тем временем становится некому из-за санкций, введенных администрацией Дональда Трампа.

Последний крупный покупатель в лице китайской China National Petroleum Corp, на которую приходилось около половины венесуэльского нефтяного экспорта, в августе отменил планы приобрести партию на 5 млн баррелей.

Срыв контракта - первый за 10 лет - связан с тем, что Китай стремится минимизировать риски от американских санкций, которые в августе были в очередной раз ужесточены, рассказали Bloomberg два осведомленных источника.

Другой возможный источник иностранной валюты - распродажа золота - также подходит к концу. Летом Венесуэла не выполнила условия сделки «своп» с Deutsche Bank, в рамках которой получила кредит на 750 млн долларов в 2016 году под залог слитков из резервов центробанка.

В результате 20 тонн драгметалла, или 13% золотого запаса Венесуэлы - перешли в собственность Deutsche.