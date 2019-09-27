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Нет - ядерной бомбе в Островце!

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  • 27.09.2019, 15:53
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Нет - ядерной бомбе в Островце!

Одно из главных требований «Европейской Беларуси» - закрытие БелАЭС.

На Youtube-канале гражданской кампании появился видеоролик, посвященный угрозе, которую представляет «мирный атом» в руках лукашенковских чиновников и специалистов, пишет пресс-службе «Европейской Беларуси».

Также в нем приведены цитаты известных физиков Григория Лепина и Юрия Воронежцева, информация из документов Следственного комитета, опубликованная ранее независимыми блогерами и комментарии жителей Минска об их отношении к строящейся Белорусской АЭС.


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