Сигнал Путина 27.09.2019, 16:23

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Михаил Бабич

Фото: РИА «Новости»

Что означает смена российского «куратора» на Донбассе.

Российские инсайдерские Telegram-каналы сливают информацию, что в Кремле всерьез задумались о назначении "куратором" «ДНР» и «ЛНР» боевого офицера, экс-главу правительства Чечни, экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича. Из-за этого, будто бы, даже началась грызня между бывшими украинскими топ-чиновниками времен Виктора Януковича, которые хотят попасть к нему в команду.

Бывший постпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич был назначен послом в Беларуси 24 августа 2018 года. Сегодня Бабич является заместителем министра экономического развития РФ.

О том, что означает для Украины назначение Бабича "куратором" по вопросам «ЛНР» и «ДНР», «Апостроф» поинтересовался у российского политолога Дмитрия Орешкина:

- О назначении Михаила Бабича "куратором" «ДНР» и «ЛНР» ходят только слухи, пока подтверждения нет. Но позиции Суркова (Владислав Сурков - помощник президента РФ, "куратор" террористических ДНР и ЛНР, - "Апостроф"), действительно, ослабевают, позиции силовиков немножко усиливаются. Потому картинка пока кажется правдоподобной.

Бабич известен своей жесткой, может быть, даже слишком жесткой, прямолинейной, несколько военной манерой управления - и в белорусских делах, и в «ДНР» и «ЛНР».

Если произойдет назначение Бабича "куратором" «ДНР» и «ЛНР», то это довольно жесткий сигнал в пользу усиления силовой вертикали в делах, связанных с Восточной Украиной. Тогда получится, что Украине придется еще больше внимания уделять силовой составляющей. Но в то же время, как показывает опыт, жесткое усиление вертикали, в том числе милитаристской, не всегда приводит к военным действиям. Наоборот, это может быть сигналом к тому, что Кремль хочет договариваться, но естественно - с позиции силы.

В любом случае, если назначение состоится, оно будет означать серьезную перемену вектора в российской политике в направлении «ДНР» и «ЛНР». Естественно, на ужесточение.