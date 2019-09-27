Украина увеличила импорт газа из Европы на 53% 2 27.09.2019, 16:42

Всего с начала 2019 года импорт в Украину составил 11,2 миллиарда кубометров газа.

Украина с мая по сентябрь увеличила импорт газа из Европейского Союза на 3 миллиарда кубометров, или на 53%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает unian.net со ссылкой на госкомпанию "Укртрансгаз".

"За межсезонный период с мая по сентябрь "Укртрансгаз" протранспортировал из стран Европейского Союза 8,7 миллиарда кубометров газа, что на 3 миллиарда кубометров, или 53%, больше чем за аналогичный интервал в 2018 и 2017 годах", - сказано в сообщении.

В компании рост импорта объяснили необходимостью накопить в ПХГ более 20 миллиардов кубометров газа для стабильного прохождения Украины отопительного сезона 2019/2020 годов.

По данным "Укртрансгаза", всего с начала 2019 года импорт в Украину составил 11,2 миллиарда кубометров газа, а именно из Словакии было транспортировано 7 миллиардов кубометров (+ 43%), из Венгрии – 3,1 миллиарда кубометров (+ 29%), из Польши – 1,1 миллиарда кубометров (+ 120%).

"Также ведется подготовительная работа по созданию новой и расширению существующей мощности для импорта из Румынии и Словакии. А проведенная реконструкция 5 компрессорных станций позволила организовать реверсную схему поставок, в том числе импортного газа для потребителей в восточных и южных регионах Украины", - сообщила компания.