ГосДума РФ признала «нарисованным» рост российского ВВП 3 27.09.2019, 17:00

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Вместо 2,3% в прошлом году «получаются совершенно другие цифры».

Данные Минэкономразвития и Росстата о рекордном за 6 лет ускорении экономики в прошлом году не находят подтверждения, заявил в пятницу на заседании российской ГосДумы глава комитета по налогам и бюджету Андрей Макаров, пишет finanz.ru.

Вместо 2,3% роста ВВП, которые Росстат, вытащил, как кролика из шляпы, через три недели после смены руководителя, «получаются совершенно другие цифры», сообщил Макаров.

Зоной манипуляций, по его словам, может быть статистика по доходам населения, в первую очередь зарплатам.

«Мы посмотрели и вдруг увидели разницу между фондом оплаты труда по данным Росстата и ФНС. Оказывается, данные статистики, которые берутся за основу в Минэкономразвития, они берутся не из фактических данных, а из опроса предпринимателей», - заявил Макаров.

Если использовать фактические цифры от налоговой службы, «вдруг неожиданно у нас получаются совершенно другие цифры экономического роста», добавил он.

«Отсюда возникает вопрос, - продолжил Макаров. - Как мы получили в конце 2018 года вот этот рост 2,3%?»

По его словам, в Думе попросили Минэкономразвития предоставить пофакторный анализ итоговой цифры с ее раcкладкой на компоненты. Но ответа до сих пор не получили.

«Пока в данном случае могу констатировать только одно: этот рост с точки зрения его обоснованности означает только передачу управления статистикой министерству экономического развития», - резюмировал Макаров.

Напомним, в прошлом году российской статистике удалось посрамить всех профессиональных прогнозистов - от мировых инвестбанков до Международного валютного фонда: так, экономисты JP Morgan ждали 1,6% роста (сентябрь-2018), Economist Intelligence Unit - 1,7% (октябрь-2018), МВФ - 1,7%, Всемирный банк - лишь 1,5%. Не более 2% ожидал и ЦБ РФ, ссылавшийся на структурную слабость экономики, зависимой от сырья и стагнирующей без реформ.

Еще в ноябре статистика Росстата укладывалась в эти рамки: за 11 месяцев рост ВВП оценивали в 1,8%. Но в январе, при подсчете декабрьских данных, Росстату удалось найти 0,5% прежде невидимого ВВП, или 518 миллиардов рублей в денежном выражении.

Под масштабный пересмотр попали данные по строительству: рост на уровне погрешности, который за январь-ноябрь составлял 0,5%, к концу декабря превратился в невиданный более 10 лет строительный бум (на 5,3%).

Первым сомнения в цифре Росстата высказал бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач, занимавший на тот момент пост главного экономиста ВЭБа. «Год назад я прогнозировал рост 1,5% ВВП. Мои оценки показывают, что он примерно такой и есть. Всему остальному я пока не склонен доверять», - говорил Клепач в феврале.

Его оценка сразу же стала поводом для цензуры: агентство ТАСС, опубликовавшее комментарий, спустя 4 дня объявило, что аннулирует новость «в связи с тем, что она была выпущена ошибочно».

В июле Клепач лишился поста в ВЭБе в связи с истечением контракта.