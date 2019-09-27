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Минчанка: Все знают, что и кого в Беларуси нужно менять

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  • 27.09.2019, 17:09
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Минчанка: Все знают, что и кого в Беларуси нужно менять

Несменяемая власть не может быть хорошей.

Об этом говорят минчане, которые приходят на пикеты по сбору подписей «Европейской Беларуси», сообщает пресс-служба гражданской кампании.

«Люди хотят перемен», - говорит одна из жительниц столицы:

- Что нужно менять – вопрос интересный. Все ведь знают ответ на этот вопрос. Понятно, что столько лет один человек не может руководить страной. Вот это нужно менять. Власть, которая несменяема – она не может быть хорошей. Я это знаю и по своему опыту, и из книг прочитанных.


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