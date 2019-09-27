Правительство Польши повысит расходы на развитие гражданского общества 27.09.2019, 17:42

Фото: charter97.org

В следующем году на эти цели будет выделено на 100 миллионов злотых больше, чем в настоящее время.

Правительство Польши повысит расходы на развитие гражданского общества. Об этом сообщил вице-премьер Польши и глава Комиссии по вопросам общественных интересов Петр Глиньский, передает «Польское радио».

Выступая на конференции, подводящей итоги деятельности правительства в поддержку гражданского общества, вице-премьер напомнил, что действующая власть реализовала 100% программ, обещанных в ходе предвыборной кампании в 2015 году.

«Это было сделано путем назначения уполномоченного правительства по вопросам гражданского общества, создания Комиссии по вопросам общественных интересов и проведения институциональной реформы, которую мы также обещали. Так, было создано исполнительное агентство по делам поддержки неправительственных организаций, которым является Национальный институт свободы», - сказал вице-премьер Польши.

Петр Глиньский отметил что средства, на которые могут рассчитывать гражданские организации, будут увеличены. По его словам, в следующем году на эти цели будет выделено на 100 млн. злотых больше, чем в настоящее время. В общей сложности бюджет Национального института свободы в следующем году составит 160 млн злотых (свыше 37 млн евро).