Максим Винярский: Есть простой способ заставить власти шевелиться 27.09.2019, 17:48

Нужно ставить пикеты по сбору подписей в проблемных местах.

Провокации и нападения на активистов на пикетах не помогли, предупреждения - тоже. В ход пошли проверенные старые методы.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Вчера прямо напротив центрального пикета «Европейской Беларуси» у ГУМа поставили ограду, закрыв наших от автомобилей и транспорта, проезжающих по проспекту. Передвигаем палатку и стенды - передвигают ограду.

Сегодня власти решили не «заморачиваться» и просто начали дорожные работы - меняют новую тротуарную плитку - везде пыль и шум.

Простой способ добиться от коммунальщиков ремонта стен/дорог - поставить пикет в проблемном месте. Обращайтесь.

Ну, а наши пикеты вдоль проспекта Независимости сегодня — в традиционных местах: ЦУМ, магазин "Каравай" на площади Победы и выход со станции метро "Академия наук" в сторону "Академкниги".