Ученые вскрыли египетские саркофаги 2 27.09.2019, 17:52

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Сеннеджем и его супруга жили более 3400 лет назад.

В Египетском музее впервые вскрыли саркофаги Сеннеджема и Юнеферти. Супруги были похоронены рядом с гробницей их сына в некрополе Дейр эль-Медина. Об этом пишет The Sun (перевод — lenta.ua).

Сеннеджем был художником, жившим во времена Рамсеса ІІ и Сети І. Он украшал гробницы, носил титул «Служителя места истины» и имел десять детей. Однако под конец жизни Сеннеджем обеднел и был похоронен в скромном деревянном саркофаге по дешевому обряду. Ее украшала только скромная домашняя мебель, которой художник пользовался при жизни.

Гробницу нашел в 1886 году местный житель, задокументировал ее археолог Гастон Масперо. Сакрофаги не вскрывали столь долго из-за боязни повредить мумии, но еще и из-за так называемого "проклятия фараонов". Напомним, это суеверие получило распространение после того как была вскрыта гробница Тутанхамона и некоторые из причастных позже умерли при загадочных обстоятельствах. По мнению тех, кто верит в данную легенду, ученые, вскрывающие гробницы и саркофаги, ничем не отличаются от расхитителей могил и должны понести наказание.

Но, тем ни менее, саркофаги Сеннеджема и Юнеферти были вскрыты в стерильных условиях, а сами мумии на 20 дней отправят в стерилизатор. После они займут место в экспозиции музея. Это случится не раньше декабря.

Ученые отметили, что саркофаги и мумии в отличном состоянии.