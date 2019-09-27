Арина Соболенко сыграет с Элисон Риск в финале турнира в Ухане 27.09.2019, 18:06

Арина Соболенко

Финал состоится завтра, 28 сентября.

Определилась соперница белоруски Арины Соболенко в решающем противостоянии турнира в Ухане. Ей стала 29-летняя американка Элисон Риск, передает pressball.by.

Риск — победительница двух турниров WTA в одиночном разряде — в полуфинальном матче оказалась удачливее Петры Квитовой из Чехии.

Элисон Риск (35 ВТА, США) — Петра Квитова (7 ВТА, Чехия) — 7:5, 7:5

Соболенко в матче 1/2 обыграла австралийку Эшли Барти. Турнир завершится завтра, 28 сентября.