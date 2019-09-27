В центре Витебска прошел пикет в поддержку Дмитрия Полиенко 27.09.2019, 18:27

Пикет прошел под бело-красно-белыми флагами.

"Свободу политзаключенным!", "Свободу Дмитрию Полиенко!", "Требуем правосудия!" - с такими лозунгами 26 сентября витебчане пикетировали в центре города. Предвыборный пикет проводила инициативная группа председателя городской организации ОГП Ирины Яскевич, передает vitebskspring.org.

"Темы политических репрессий и несправедливых судов, к сожалению, до сих пор актуальны в Беларуси. И мы должны их затрагивать. Ведь люди должны знать, что именно в “палате представителей” пишутся законы и вносятся какие-то поправки, что именно "палатка" должна отстаивать интересы людей, пострадавших от неправосудия. Пока что этого нет... "- говорит потенциальная кандидатка в “депутаты” ПП Ирина Яскевич.

Напомним, активист Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта 2019 года как подозреваемый в совершении особо злостного хулиганства (ст. 339 УК). На данный момент Полиенко обвиняют аж по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе за разжигание вражды к сотрудникам милиции и за оскорбление в видеоролике бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича. 25 сентября должен был начаться закрытый судебный процесс над Полиенко, но из-за болезни судьи суд над бывшим политзаключенным перенесли.

На пикете в Витебске присутствовала также жительница Славгорода Анжелика Калатозишвили. Ее муж гражданин Грузии Кахабер Калатозишвили был осужден на 2 года за незаконный оборот наркотиков (ч.1 ст.328 УК) и сейчас находится в витебском ИВС в ожидании депортации. По словам Анжелики, депортировать в Грузию его могут уже завтра, 27 сентября.