В дом экс-президента Молдовы пришли с обыском по делу о выводе $1 млрд 2 27.09.2019, 18:46

Петр Лучинский

Петр Лучинский был допрошен прокуратурой.

В дом бывшего президента Молдовы Петра Лучинского пришли с обыском. Об этом сообщает Moldpres со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлину Богонос.

По ее словам, экс-глава государства уже был допрошен прокуратурой по делу о выводе $1 млрд из банковской системы Молдовы, который произошел в 2014 году, передает РБК.

Она отметила, что Лучинский пока не задержан. Других подробностей пресс-секретарь не сообщила.

Сам Лучинский, комментируя телеканалу TV8 выдвинутые против него обвинения, заявил, что он никоим образом не причастен к этому делу. Также бывший президент сообщил о намерении лично обратиться в прокуратуру. «Пусть покажут мне где-нибудь сделку, что я получил какие-нибудь деньги на счет, что у меня есть фирма», — сказал бывший президент.