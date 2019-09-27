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В дом экс-президента Молдовы пришли с обыском по делу о выводе $1 млрд

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  • 27.09.2019, 18:46
В дом экс-президента Молдовы пришли с обыском по делу о выводе $1 млрд
Петр Лучинский

Петр Лучинский был допрошен прокуратурой.

В дом бывшего президента Молдовы Петра Лучинского пришли с обыском. Об этом сообщает Moldpres со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлину Богонос.

По ее словам, экс-глава государства уже был допрошен прокуратурой по делу о выводе $1 млрд из банковской системы Молдовы, который произошел в 2014 году, передает РБК.

Она отметила, что Лучинский пока не задержан. Других подробностей пресс-секретарь не сообщила.

Сам Лучинский, комментируя телеканалу TV8 выдвинутые против него обвинения, заявил, что он никоим образом не причастен к этому делу. Также бывший президент сообщил о намерении лично обратиться в прокуратуру. «Пусть покажут мне где-нибудь сделку, что я получил какие-нибудь деньги на счет, что у меня есть фирма», — сказал бывший президент.


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