Минчанин поссорился с таксистом и стал бить автомобиль ногами 1 27.09.2019, 19:01

Минчанин возвращался домой после увеселительного заведения.

Минские милиционеры задержали ранее судимого 36-летнего мужчину, который повредил автомобиль Opel Signum, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился водитель такси и сообщил, что его машину повредили. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали злоумышленника.

Минчанин заявил, что возвращался домой после увеселительного заведения и поссорился с таксистом. Злость он решил выместить на автомобиле, поэтому начал бить по нему ногами. Нападавший повредил передние боковые двери, правое боковое зеркало и ручку передней боковой пассажирской дверцы автомобиля.

Мужчина отказался проходить медосмотр на состояние алкогольного опьянения. Оказалось, что раньше его уже судили за хулиганство. Теперь ему грозит еще одно уголовное дело за хулиганство.