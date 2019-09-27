В Марьиной Горке школьники подняли на смех начальницу музея 8 27.09.2019, 19:16

2,743

Людмила Голубенко, фото sb.by

Людмила Голубенко рассказывала школьникам фантастические небылицы о немцах, греках, французах и НАТО.

В редакцию «Нашей Нивы» попала увлекательная аудиозапись, сделанная вчера, 26 сентября, в одной из школ Марьиной Горки, где в рамках проекта Минобразования «ШАГ» (школа активного гражданина), выступала начальник музея 5-й отдельной бригады Людмила Голубенко.

Школьников так возмутило выступление этой женщины, что они переслали его в СМИ.

Темой выступления Голубенко был, вероятно, патриотизм. Только подходы к воспитанию школьников у нее остались со времен Холодной войны.

Приводим мнения госпожи Голубенко:

***

Голубенко: В американской армии, а вообще — в натовской, — теперь мальчики в памперсах ходят. Нормально, конечно! Есть рядом ящик. В котором у него помадка. Рядом «подруга», — тоже нормально, да? Ну «подруга» — мужчина, ясное дело. Это нормальное натовское войско, мы приехали!

Школьники: А вы что, были в натовской армии, что вы так говорите?

Голубенко: Ребята, если я так говорю, значит, я знаю, о чем я говорю (смех в классе).

***

«Там ценностей почти не осталось — к ним пришли мусульмане. Они со своей толерантностью теряют свои страны. Они боятся. Немцы боятся находиться у себя дома сегодня. Французы боятся, испанцы боятся, греки вообще горькие слезы льют. Вот что бывает, когда ты толерантный к некоторым вещам. Нужно сохранять свою веру, свою землю, надо сохранять то, что у нас есть. Вот это надо просто запомнить, ребята».

Людмилу Голубенко периодически приглашают выступать в разные школы города, а также перед военным коллективом.