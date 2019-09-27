В Украине презентовали бренд «государства в смартфоне» 1 27.09.2019, 19:29

Иллюстрационное фото

В Украине к 2022 году 100% госуслуг переведут в онлайн.

Портал и приложение Дія будут доступны к концу осени 2019 года, а к 2022 году 100% госуслуг переведут в онлайн, заявил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, передает «Новое время».

Министерство цифровой трансформации представило бренд проекта «государство в смартфоне» — портал и приложение Дія. В презентации, которая транслировалась онлайн, приняли участие глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров и Андрей Федорив, владелец международного креативного агентства Fedoriv, которое разрабатывало бренд.

Дія — это приложение и сайт, которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Как завили создатели проекта, он проект упростит и ускорит любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновники не влияли на срок получения справки или выдачу разрешения.

Разработка проекта проводилась за счет международных доноров без привлечения государственных средств.

Сайт и первые сервисы станут доступны уже к концу осени 2019 года, их список будет постоянно расширяться, а к 2022 году 100% государственных услуг будут предоставляться онлайн, заявил Федоров.

«Мы провели глобальный анализ. В среднем это занимает 15−20 лет для того, чтобы оцифровать все услуги. Мы планируем это сделать за 3−5 лет», — сказал он.

Федоров подчеркнул, что Минцифры «не будет оцифровывать весь тот хаос, который есть сегодня», а займется разработкой качественно нового подхода для улучшения процессов по предоставлению админуслуг.

«Скоро у каждого гражданина будет возможность посмотреть в личном электронном кабинете, какими личными данными о вас владеет государство. Когда мы начали подавать декларации, впервые в жизни столкнулись с очень интересной информацией: оказывается у меня общественная организация, оказывается от бабушки четверть дома где-то в селе осталась в наследство. И такой информации очень много. Появится возможность смотреть данные, которыми о вас владеет государство, и самое главное получать уведомления, если с какого-то ведомства хотят использовать, посмотреть ваши данные», — сказал вице-премьер.

«Мы должны продемонстрировать, что мы можем делать не только качественные избирательные кампании, — мы можем делать качественно новое государство. Государство в смартфоне, государство, которое будет государством-сервисом… Причем, сервисом не таким, каким он есть сегодня, — бумажным, а современным, отвечающим тем вызовам и задачам, которые стоят перед нашим государством, перед нами с вами», — отметил Дмитрий Разумков.