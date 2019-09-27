Власти напуганы пикетами «Европейской Беларуси» 27.09.2019, 19:31

Избирательные комиссии выступили против «процветающей Беларуси».

В пятницу, 27 сентября, окружная избирательная комиссия Минского-Грушевского округа №98 вынесла очередное предупреждение выдвиженцу в депутаты — активисту "Европейской Беларуси" Андрею Войничу. Об этом сообщает наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы" Игорь Станкевич, который присутствовал на заседании комиссии, передает “Весна”.

Комиссия Грушевского округа №98 обосновала решение о вынесении предупреждения тем, что на стенде Войнича, который он использует при сборе подписей, биографические данные поданы с нарушением избирательного законодательства. Речь идет о двух фразах:

"уволился из медучреждения потому, что зарплаты были недостойные";

"выступаю за процветающую Беларусь".

Известно, что это второе предупреждение активисту, которое вынесла ОИК Грушевского округа №98. Прежнее было вынесено ровно неделю назад — 20 сентября. Тогда комиссия его обвинила в том, что во время проведения пикета он по просьбе одного из минчан дал записанный на клочке бумаги адрес своего канала на Youtube.

Как сообщается на официальном сайте «Европейской Беларуси» ждут вызова на заседании комиссий еще несколько активистов гражданской кампании.