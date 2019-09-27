Хлопотное соседство: как китайцы заполоняют Россию Михал Кацевич, belsat.eu

27.09.2019, 19:44

Россияне боятся наплыва китайцев.

Официально китайско-российская дружба процветает. В реальности же россияне боятся наплыва китайцев. Например, музеи рассматривают введение «китайских» дней, чтобы россияне и иностранцы посещали выставки отдельно.

Если посмотреть на официальную политику, очевидно, что Россия и Китай дружат все сильнее. Си Цзиньпин посещает Россию ежегодно, с Владимиром Путиным председатель КНР встречается как у себя, так и за рубежом.

Российская и китайская армии вместе отрабатывают маневры (как, например, на недавних учениях «Центр-2019» в Сибири и на Урале).

Дружба расцветает не только на официальном уровне. В прошлом году в Россию приехало 1,7 миллиона китайских туристов. Еще десять лет назад их было в десять раз меньше. Теперь они – самая многочисленная и постоянно растущая группа гостей из-за рубежа. Они также оставляют все больше и больше денег в стране.

Российская туристическая инфраструктура, однако, не готова к такому нашествию. Россияне внутренне не готовы к толпам азиатских гостей и иногда чувствую себя чужими в своей стране – например, посещая достопримечательности.

Китайская волна

Большой отель западной сети недалеко от центра Москвы. Это одно из любимых мест, в которых останавливаются туры из Азии. Когда приближается время завтрака, бесполезно пытаться попасть в лифт, чтобы съехать вниз.

Все четыре больших лифта попросту заняты добрых пол часа. Столько времени занимает пробка, вызванная толпой китайских туристов. Российские лифтеры беспомощно разводят руками – у них больше нет сил объяснять китайцам, что в лифт не поместятся 20 человек.

Не смотря ни на что российский персонал уже привык ко многим по началу раздражающим привычкам китайских гостей: плевки на пол, шумное поведения, перемещение в больших группах и невозможность общения, потому что азиаты не знают языков.

Хотя с этим они справляются все лучше. Многие учат основы русского языка либо использует приложения-переводчики в телефоне. Россияне тоже понемногу идут навстречу. В магазинах (особенно с дизайнерской одеждой и люксовыми товарами) появляются надписи по-китайски. Иероглифы появились и в аэропорту Шереметьево.

Но есть места, где китайцы особенно раздражают россиян. Классическая китайская экскурсия в России чаще всего включает Москву и Санкт-Петербург. К любимым местам относится также озеро Байкал. В обязательной программе – Красная площадь, на которой группы в несколько десятков человек образуют заторы у мавзолея Ленина. Также обстоит дело с Кремлем. В обязательный для посещения список входят Царское Село, Петергоф, то есть бывшие царские резиденции под Петербургом.

«В министерство поступают массовые жалобы на »Царское село«, на массовый коллапс с туристами… Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы. (…) У нас красный уровень опасности в «Царском селе» для российских туристов», – рассказывала заместитель министра культуры Алла Манилова 24 сентября журналистам.

Ведомство культуры должно разработать план спасения музеев, таких как Царское Село, перед китайским нашествием. Речь идет, например, о создании специальных дней только для китайцев. Или о введении электронной системы продажи билетов по паспортам.

Эти изменения вряд ли отвернут китайцев от России. Наоборот, они любят особое отношение к себе.

Например, роскошные московские универмаги ГУМ и ЦУМ давно организуют направленные только на китайских клиентов распродажи с надписями по-китайски и предложением под азиатские вкусы.

Впрочем, министерство культуры очень быстро отреагировало и выступило с заявлением, что, конечно, поддерживает китайский туризм и дружбу с Китаем и не будет никак ограничивать приток дорогих гостей из Поднебесной.

Страх перед нашествием

По данным российского Центробанка китайцы в первом квартале 2019 года оставили в России больше всего денег из всех иностранцев. Они оставили в РФ 264 миллиона долларов за три месяца – в 1,7 раза больше, чем год назад.

В среднем китайский турист оставляет в России более 500 долларов в день.

Выгоду российской экономике также приносит китайский бизнес, особенно мелкий. Китайские предприниматели уже много лет занимаются торговлей, услугами и мелким производством в Москве.

Растет также и число студентов из КНР. По официальным данным в российских учебных заведениях учится уже более 30 тысяч китайцев, хотя МВД сообщает, что в прошлом году выдали более 76 тысяч студенческих виз. Вероятно, многие из них фиктивные, сделанные для упрощения трудоустройства.

На мнение россиян, конечно, оказывают влияние федеральные СМИ. Однако страх перед наплывом китайцев все равно велик. По данным опроса Левада-Центра в сентябре 2019 года, 75 % россиян хорошо оценивают и любят Китай. Это второе, после Беларуси, любимое государство в России. Но если Китай как государство воспринимаются положительно, то уже с отношением к его гражданам дело обстоит хуже.

27 % россиян отнесли китайцев к нации, которую в Россию не стоит впускать (хуже отношение только к украинцам, немного лучше – к приезжим из Центральной Азии). Это, наверное, эффект вынесенного из предыдущего десятилетия убеждения, что приехавшие из Китая – это таскающие полосатые баулы бедные торговцы или чернорабочие.

Сегодня это изменилось. Китайцы приезжают в Россию как туристы с набитыми кошельками и покупают все, что им попадётся на глаза. К тому же их много. Быть может, поэтому начинают вызывать еще больший страх.

Михал Кацевич, belsat.eu