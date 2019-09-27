Минфин озвучил новые ставки госпошлины на дороги 14 27.09.2019, 19:57

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Госпошлину отвяжут от техосмотра?

Стали известны планируемые ставки госпошлины на дороги. Министерство финансов готовит проект указа "О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети". Он предусматривает отвязку госпошлины от техосмотра и возможность платить по месяцам, сообщает БелТА со ссылкой на Минфин.

В Министерстве финансов напомнили, что действующая система взимания госпошлины предусматривает необходимость ее уплаты за весь период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (до наступления даты прохождения очередного гостехосмотра). Это вызывает нарекания со стороны отдельных граждан (пенсионеры, те, кто эпизодически эксплуатирует транспортные средства, в том числе мотоциклы, прицепы и др.), поскольку такой порядок не учитывает интенсивность (сезонность) использования дорог.

В этой связи Министерство финансов готовит проект указа "О плате за пользование автодорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети". Он предусматривает отвязку уплаты госпошлины физлицами от прохождения техосмотра и ее взимание в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении.

Плата будет вноситься гражданами по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении.

Так, если гражданин не будет эксплуатировать транспортное средство (например, в зимний период), то плата вноситься не будет, а гражданами, круглогодично использующими транспортные средства, к ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент 0,8 (при единовременном ее внесении за 12 и более месяцев подряд).

Таким образом, размер месячной платы за легковой автомобиль в зависимости от разрешенной максимальной массы транспортного средства будет составлять от 0,25 до 0,91 базовой величины (сейчас 1 б.в. - 25,5 руб.).

Для удобства физлиц плата будет вноситься через систему ЕРИП в круглосуточном режиме (7/24/365), а также через кассы банков и отделения почтовой связи до начала участия транспортного средства в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором оно участвовало в дорожном движении.

В Минфине также обратили внимание, что госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу указа, будет засчитываться в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения.

Введение в действие нового порядка предусматривается не ранее 1 января 2020 года.

Как сообщал БелТА министр финансов Максим Ермолович, рассматривались две концепции уплаты дорожного сбора - с возможностью платы по месяцам или включения в стоимость топлива. "Концепция правительства заключалась в сохранении схемы уплаты этого сбора за доступ к дорожной инфраструктуре. По нашей задумке человек может выбирать, на какой срок он покупает право использования дорожной сети - на месяц, два, на год. Право выбора планировалось предоставить самому человеку", - пояснял Максим Ермолович. При обсуждении появился альтернативный вариант дорожного сбора - включение его в стоимость автомобильного топлива.