Грузинская делегация не поедет на октябрьскую сессию ПАСЕ 1 27.09.2019, 20:07

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«Нет причин поднимать бокал с шампанским с русскими», - заявил представитель Грузии в ПАСЕ.

Грузинская делегация в полном составе не будет принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил представитель Грузии в ПАСЕ, депутат грузинского парламента от партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки в комментарии LB.ua.

"Я поддерживаю этот бойкот. Я с самого начала выступал за это. Невзирая на то, что в июле это голосование [о восстановлении полномочий делегации России] было не в нашу пользу. Здесь, говоря "наши", я подразумеваю шесть стран: Украину, Грузию, Балтийские страны и Польшу, которые приняли участие в демарше против возвращения России в ПАСЕ. Тем не менее, легитимность и моральный верх на нашей стороне. Я думаю, что мы своим отсутствием поставим тех коллег, которые приняли, по нашему мнению, ошибочное решение, в очень трудное положение. Надобность переосмыслить, какая же модальность теперь у взаимоотношений ПАСЕ и России, встанет перед ними предельно остро", - сказал Канделаки.

Он отметил, что страны из группы поддержки Украины готовы поддержать любое решение украинской делегации, в том числе и относительно дальнейшего демарша ПАСЕ

"Я полностью поддерживаю решение новой украинской делегации не принимать участие во всех мероприятиях этой сессии. Тем более что на следующей неделе все мероприятия, которые будут происходить на полях, - праздничные. Они будут посвящены 70-летию со дня основания Совета Европы. И нет причин у нас или у украинских коллег поднимать бокал с шампанским с русскими", - сказал депутат грузинского парламента от партии "Европейская Грузия".

Канделаки добавил, что в течение многих лет Грузия боролась не только за себя, но и за Украину.

"В особенности Грузия, Польша и Балтийские страны смотрят на Украину. Украина может проявить инициативу, и эти страны пойдут за ней. Все эти годы мы боролись в том числе и за Украину", - подчеркнул представитель Грузии в ПАСЕ.

1 июля 2019 года комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал украинскому парламенту приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ из-за возвращения в ассамблею представителей России. РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе, но в июне 2019 года ее делегацию вернули в ассамблею.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии.