Российские банки рискуют остаться без запасов валюты 1 27.09.2019, 21:22

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Валютные интервенции опустошат «долларовую кубышку» банковской системы РФ до конца года.

Скупка валюты на Московской бирже, которую Минфин проводит на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, может оставить банковскую систему без запасов свободной валюты, предупреждает Райффайзенбанк.

Рост цен на нефть после атак на Саудовскую Аравию позволит Минфину увеличить объем интервенций: после минимальных с начала года 187 млрд рублей в сентябре, на приобретение долларов, евро и фунтов стерлингов в октябре бюджет сможет выделить 223 млрд рублей, подсчитали в банке, передает finanz.ru.

С учетом отложенных покупок, которые проводит ЦБ, компенсируя паузу в интервенциях в конце 2018 года, с валютного рынка уйдет 4,3 млрд долларов (13,3 млрд рублей в день, 279 млрд рублей за месяц).

Это заметно больше, чем рынок и экономика получают в реальности: профицит текущего счета платежного баланса (то есть разница между основными потоками валюты в страну и из нее) составит 11 млрд долларов за период с сентября по декабрь, то есть в среднем 2,75 млрд долларов в месяц оценивает Райффайзенбанк.

«Как следствие, до конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности», - предупреждают в банке. Иными словами, отток валюты будет превышать ее приток, вынуждая банки тратить собственные резервы.

Этот процесс уже начался в августе, когда «долларовая подушка» банковской системы сократилась на треть - с 18,5 до 12,1 млрд долларов.

С учетом скорости, с которой Минфин изымает валюту из системы (4-5 млрд долларов в месяц), этот запас будет исчерпан до конца года, прогнозирует Райффайзенбанк.

Результатом станет «ослабление рубля и рост стоимости валютной ликвидности на локальном рынке», говорится в обзоре банка.