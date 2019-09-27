Саудовская Аравия впервые начнет выдавать туристические визы 27.09.2019, 21:59

Страна открылась для всех соседей Беларуси, но не для нас.

Саудовская Аравия впервые начала выдавать туристические визы. Уже с 28 сентября граждане 49 стран смогут подавать заявки для посещения страны. Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на Gulf News.

Получить туристическую визу в Саудовскую Аравию смогут, например, граждане США, Канады, Китая и ЕС. Кроме поляков, литовцев и латышей, за визами могут обращаться граждане России, Казахстана и Украины. Белорусы в этот список не попали.

Стоимость многократной визы с возможностью пребывания в стране 90 дней в год составит около $ 80.

Вместе с тем иностранцам по-прежнему будет запрещено употреблять алкоголь, а немусульманам – также посещать священные города Мекку и Медину.

Женщины смогут посещать страну без сопровождения мужчин, сообщает Reuters.