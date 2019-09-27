СМИ: Зеленский лично вычеркнул Данилюка из списка украинской делегации в США 6 27.09.2019, 22:01

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Владимир Зеленский

Это стало причиной отставки секретаря СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка из официального состава украинской делегации для поездки в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, передает gordonua.com.

Об этом Telegram-каналу "УП.Off the record", который ведут журналисты "Украинской правды", сообщили источники в Офисе президента Украины 27 сентября.

По данным собеседников журналистов, это решение главы государства стало "последней каплей" для секретаря СНБО, который потом написал заявление об отставке.

28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. Сегодня в Офисе президента сообщили о его отставке. Сам чиновник эту информацию подтвердил.

По данным источников издания НВ, Данилюк решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

В 2015–2016 годах Данилюк был заместителем главы Администрации Президента, в 2016–2018 годах возглавлял Министерство финансов. Был уволен с должности после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Во время президентской предвыборной кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.