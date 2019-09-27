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Форвард «Энергетика-БГУ» возглавил гонку бомбардиров чемпионата Беларуси

  • 27.09.2019, 22:09
Форвард «Энергетика-БГУ» возглавил гонку бомбардиров чемпионата Беларуси

Илья Шкурин стал первым игроком с 2015 года, который оформил покер в чемпионате.

В 23-м туре чемпионата Беларуси «Минск» уступил «Энергетику-БГУ» (1:6). 20-летний форвард гостей Илья Шкурин оформил покер, передает «Трибуна».

Отметим, что последний раз 4 гола за матч в первенстве Беларуси забивал Николай Януш. 10 августа 2015 года «Шахтер» одолел «Славию» – 6:1.

Таким образом, нападающий обошел в списке бомбардиров полузащитника «Гомеля» Виталия Квашука (12 мячей). Теперь форвард имеет на своем счету 13 голов.


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