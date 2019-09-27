Пикеты Виктора Марчика в Зельве превратились в митинги 1 27.09.2019, 22:20

Жители городского поселка высказывали активисту слова поддержки и рассказывали о местных проблемах.

Первый пикет сегодня прошел в центре Зельвы около входа на рынок, а второй — у магазина «Евроопт», передает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Жители подходили, чтобы познакомиться с Виктором Марчиком, задавали ему разные вопросы, говорили, что голосовать за провластного кандидата ни в коем случае не будут. Собирались целые митинги. Люди жаловались на то, что в Зельве никак не могут достроить поликлинику - здание уже много лет стоит без окон и постепенно разваливается.

- Подошла женщина-пенсионерка, - поделился с нами последними новостями Виктор Марчик. - Увидев наши флаги, сказала, что за независимость Беларуси. И если Лукашенко сдаст нас Путину то она первая со своими сыновьями возьмет виллы и пойдёт защищать независимость. Так и сказала.

Следующие пикеты в поддержку Виктора Марчика пройдут в Слониме в субботу, 28 сентября на центральном рынке Слонима с 10:00 до 13.00 и у магазина «Евроопт» по ул. Ершова с 12:00 до 14.00.