Куда мчишься ты, совок одичалый? 2 Александр Сотник

27.09.2019, 22:44

Александр Сотник

Зажали тебя, людоедушку, в тисках XXI века.

20% расходов из российского бюджета будет засекречено. Это означает, что каждый пятый рубль налогоплательщиков будет потрачен на то, о чем говорить нельзя. А о чем обычно не говорят в таких случаях: уж точно не о социальных расходах на пенсии, медицину и образование. Умалчивать принято о шпионаже и спецоперациях, о разработке оружия и подготовке войн либо их ведении. Вывод: 1/5 часть денег российских налогоплательщиков будет истрачена на реализацию гадостей и мерзостей, роящихся в голове государственных извращенцев. А еще – на помощь их маленьким друзьям-диктаторам – таким же ментальным уродцам, типа Мадуры, что примчался к Путину с нижайшей просьбой одолжить еще один миллиард долларов на золото и алмазы. Бедолаге уже давали не так давно, но он опять поиздержался. Как тут не порадеть родному человечку? – чай, не Мариванна из-под какой-нибудь Твери, процветающая уже два путинских десятилетия. Мадуру обидеть может каждый – хорошо, что есть Путин: заступник и кормилец, главный спонсор политической кунсткамеры, где каждый выродок с восхищением заглядывает в его глубокие рыбьи спец-глаза.

Но и этот кормчий бывает бессилен, когда США демонстративно отказываются выдать визы официальным негодяям. Государственных фашистов Косачева и Слуцкого не пустили на Генассамблею ООН. Но за малейшее унижение кремлевских барствующих маньяков должен жестоко страдать родимый холоп-страстотерпец. И вот уже запущена тема запрета проведения американской лотереи по розыгрышу Грин-карт. Идея родилась у зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, пресыщенного американской мечтой по самую «майамскую недвижимость». Впрочем, не только ею живет сия законотварь, пустившая корни даже в компостной куче загнивающего Запада. Только в элитном комплексе “Остоженка Парк Палас” этому борцуну за справедливость принадлежат 14 квартир. А дети патриота Чепы имеют гражданство США, но стыдливо проживают в столице враждебной Великобритании. Из приведенных выше фактов можно сделать вывод: чем удачнее складывается жизнь госслужащего и его родственников – тем шире распирает морду от инициатив на благо Рейха. Все-таки, не зря Путин назвал обеспечение «достойного уровня жизни людей» главной целью госуправления. Правда, счастливчик Чепа?

Но вернемся к вашим скорбным деньгам, россияне, которых нет – до такой степени, что приходится держаться за падающие штаны. Расходы на функционирование президента и его администрации за три года превысят 100 млрд рублей. При том, что статус самой Администрации президента никак не прописан в Конституции. По сути, это – хозяйствующая организация, никак не задействованная в госуправлении. Но при Путине она стала чем-то вроде ЦК, в недрах которого разрабатываются проекты законов, спускаемых в уркаганский коллектор на Охотном ряду, где через нажатие кнопок упоротыми кокаинистами самые смелые фантазии лубянских партайгеноссе превращаются в узаконенную реальность.

Но самый жирный кусок бюджетного мяса будет нанизан на спасительные штыки. Бюджет МВД России в 2020 году может превысить 1 трлн рублей. Это наибольший показатель среди всех силовых ведомств, сопоставимый с бюджетом МВД 2016 года, когда из него еще не была выделена Росгвардиия. Спокойствие бандитов стоит дорого, в кремлевской «малине» это понимают, и готовы платить, сколько потребуется, чтобы содержать в сытости и боеготовности каждую овчарку – дабы по первому щелчку начальственного пальца могла перегрызла горло любому, посягнувшему на лагерную стабильность. Сломанные ноги, вывихнутые судьбы, изуродованные жизни – издержки скрепной «зоны», которая уже вернулась: незаметно и вкрадчиво, на цыпочках государственной лжи. И вот уже мэрия Москвы не согласовывает шествие «Бессмертный ГУЛАГ». Зачем тревожить тени репрессированных дедов? К чему стыдить сегодняшних чекистов и успешных вертухаев, тыча упитанными мордами в кровавые дела коллег-предшественников? Это было давно, просто время такое было, «с обострением классовой борьбы»…

Судя по распределению бюджетных средств, Кремль признал очевидное: главной угрозой существования режима в России является само население, которое предписано содержать в строгости и на голодном пайке. У заключенных в имперском гетто не должно быть денег на принятие самостоятельных решений и осознание независимости; россиянин должен быть глуп и плохо образован; при этом необходимо культивировать страх за собственную жизнь и неуверенность в завтрашнем дне. «Страх – Невежество – Нищета» - золотое сечение Рейхс-помойки. Любое восстание в путинском гетто должно быть исключено, а в случае если оно произойдет – подавление будет жестоким и показательным. Ни единого шанса на революционную самодеятельность: ни глубинным шаманам, ни их попутчикам. «Если человек абсолютно невиновен – я бы дал ему год условно» - вот правило Золотова, по которому де-факто каждый законопослушный гражданин России уже может считать себя условно осужденным. Или как там говорят вертухаи – «осУжденным»?

Фашисты трепетно относятся к знакам и приметам. Недаром их так возбудил рекламный слоган – «Каждому свое», что вся «Икея» принялась судорожно извиняться. А все потому, что жертва не должна догадываться, где на самом деле скоро окажется. Это еще не Бухенвальд, но уже почти Соловки – такие родные, что даже на «пятихатке» напечатаны. Осталось вражий «тырнет» обрушить и погрузиться в изучение скрепной морзянки, дабы увлеченно перестукиваться между камерами. Вот уже и плешь-фюрер возрождением печатных киосков озаботился, еще немного – и зазвенят бубенцы на прогрессивных почтовых птицах-тройках…

Куда мчишься ты, совок одичалый? Зажали тебя, людоедушку, в тисках XXI века: ни убей, ни изнасилуй, ни кость человеческую не обглодай. Тяжело соответствовать. Остается, прокляв цивилизацию, обнести себя забором, обмотать колючкой и, самозабвенно хрустнув костяшками, выдохнуть: «Ну, скрепостные, на первый-второй-третий рассчитайсь! А теперь каждый третий – к стенке!..»

Александр Сотник, sotnik-tv.com