В Беларуси расширят список банков, в которых можно будет получать пенсии и пособия 27.09.2019, 22:54

Пенсионеры и другие получатели соцвыплат смогут обслуживаться не только в пяти банках.

В Беларуси до конца этого года расширят список банков, в которых можно будет получать пенсии и пособия и другие выплаты по государственному соцстрахованию. Об этом tut.by сообщили в Республиканском союзе промышленников и предпринимателей. Это значит, что пенсионеры и другие получатели соцвыплат смогут обслуживаться не только в пяти банках, как сейчас, но и в других, которые получат на это разрешение.

Напомним, что 17 сентября Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Минтруда. Причиной для этого стало то, что Минтруда не предоставило равный доступ банкам к выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному соцстрахованию. МАРТ усмотрело в действиях министерства признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Сейчас получать пенсии и пособия в Беларуси можно только в пяти банках из 24 — в БПС-Сбербанке, Беларусбанке, Белинвестбанке, Белагропромбанке и Приорбанке. Банки, которые не имеют возможности их выплачивать, неоднократно обращались в Минтруда с просьбой и им тоже разрешить.

Заинтересованность в выдаче пенсий выразили Банк БелВЭБ, Паритетбанк, Альфа-Банк, Белгазпромбанк, Идея Банк и Банк Дабрабыт, говорится в предупреждении МАРТ. Эти банки, как ожидается, и получат возможность выплачивать пенсии, пособия и другие выплаты по государственному соцстрахованию.

— Вопрос выплаты пенсий на карточки нашего банка мы начали официально обсуждать с Минтруда еще в 2017 году, дважды официально обращались в ведомство с предложениями о сотрудничестве, — рассказали нам в банке «Дабрабыт». — Мы также запрашивали технические условия для обмена файловой информацией, другие условия, необходимые для реализации проекта по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию с использованием счетов банка. Мы отправляли министерству свои предложения, к примеру, предоставлять пенсионерам карточки бесплатно, выплачивать вознаграждения за безналичные операции, начислять повышенные проценты на остаток по счету, разыгрывать подарки и много других.

Однако Минтруда не дало банку зеленый свет.

— Прежде всего, речь идет не о нашей выгоде, а об удобстве клиентов. Представьте себе, что за годы получения зарплаты в одном банке человек знает, где находятся «родные» банкоматы, отделения. А что еще важнее — привыкает к определенному интернет- или мобильному банку, где у него настроены автооплаты, введены все реквизиты быстрых платежей. Да в конце концов, депозиты здесь «под рукой», через мобильный туда сразу переводятся накопления. И в один день вся эта система должна «сломаться». Это большой стресс для клиентов, — поясняют в банке. — Конечно, для самого банка пенсионные карточки — это отдельный бизнес, пусть и с социальным контекстом. Ведь это и дополнительные средства на счетах, и транзакции. Пенсионеры традиционно занимают значительную долю клиентов среди держателей депозитов.

В банке говорят, что их клиенты постоянно интересуются возможностью продолжения обслуживания у них после выхода на пенсию.

— Возможность предоставления всем банкам в Беларуси права на выплату пенсий и пособий позволит запустить механизм саморегуляции рынка по этой услуге, что будет способствовать наполнению продукта в ее рамках уникальным и востребованным функционалом, — считают в банке «Дабрабыт». — Белорусы были бы свободны в выборе банка, через который будут получать выплаты, в том числе и с учетом привлекательности продукта, а также качества обслуживания в конкретном финансовом учреждении.

По словам представителей Белгазпромбанка, их клиенты тоже часто интересуются возможностью получать пенсию именно у них.

— Люди недоумевают, почему им для получения пенсий на выбор предоставляется только несколько других банков. Как правило, у клиентов уже имеются предпочтения в отношении одного или нескольких банков, опыт сотрудничества с которыми они расценивают как положительный. Соответственно, при выходе на пенсию они хотят продолжить обслуживаться в банках, которым они доверяют и обслуживание в которых для них комфортно и удобно, в том числе с точки зрения территориальной расположенности, — сказали в Белгазпромбанке. — Клиенты пользуются другими нашими банковскими продуктами, и для них удобно и пенсии получать у нас — все в одном банке. Кстати, сотрудники банка, выходящие на пенсию, также заинтересованы в дальнейшем обслуживании в Белгазпромбанке по выплате пенсий.

Сейчас в Беларуси около 2,5 миллиона получателей пенсий. Поэтому, не имея возможности выплачивать пенсии, банки теряют внушительное количество клиентов.

— Наш банк заинтересован в поддержании лояльности имеющейся клиентской базы и привлечении новых клиентов из числа лиц, получающих пенсии и пособия, — пояснили в банке. — При этом следует отметить, что от расширения списка банков, через которые возможна выплата пенсий, выиграет не только банк, но и клиент. Чем больше банков будут предлагать такую услугу, тем выше будет конкуренция между банками, что, в свою очередь, будет способствовать предложению банками физическим лицам более выгодных условий по продуктам и услугам для этой социальной группы.

Банк БелВЭБ ежегодно с 2003-го инициировал заключение договора с Министерством труда и социальной защиты на оказание услуг по выплате пенсий. Однако эта инициатива не была поддержана ведомством.

— В Минтруда сослались на то, что такие договоры заключаются с ограниченным числом банков, ориентированных на обслуживание государственных социальных программ, а также на технические ограничения, связанные с необходимостью разработки специфического программного обеспечения для каждого банка, — рассказали представители банка БелВЭБ. — К нам поступали и поступают многочисленные обращения клиентов о желании воспользоваться своим правом выбора банка для получения пенсии, пособий и других выплат социального характера.

МАРТ поручило Минтруда разработать критерии, которые бы могли обеспечить всем банкам равный доступ к возможности выплачивать пенсии и пособия. Сделать это нужно до 18 октября.

Решением вопроса Минтруда занялось уже сейчас. 26 сентября прошла встреча министерства с заинтересованными банками и Республиканским союзом промышленников и предпринимателей.

— Обсуждали технические моменты. О том, что Минтруда не выполнит или выполнит не в срок предписания МАРТ, речи вообще не идет, — рассказали нам в Республиканском союзе промышленников и предпринимателей.

В союзе уточнили, что те банки, которые обращались в МАРТ, получат возможность подключиться к системе выплат пенсий и пособий до конца этого года.

В Минтруда не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с невозможностью некоторым банкам выплачивать пенсии, пособия и другие социальные выплаты.