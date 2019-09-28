В Минске на Немиге прогремел взрыв 3 28.09.2019, 8:16

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После взрыва появилось шаровидное облако.

Серьезное ЧП на Немиге в Минске: по предварительной информации, в баре «Пересмешник» взорвался газовый баллон. Взрывной волной выбило несколько стекол, само кафе серьезно обгорело. Пострадавших нет, сообщает телеграмм-канал Nexta.

На месте работают сотрудники милиции, МЧС, Следственного комитета. Некоторое время дежурили бригады скорой помощи.

Оценивается масштаб и последствия произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Информацию подтвердили и очевидцы происшествия, сообщает tut.by.

— Языков пламени нет, но звук был очень громким. Казалось, что произошел сильный взрыв в районе дома 6 по улице Комсомольской. После появилось шаровидное облако. Ощущение, что взорвался паровой или газовый котел, — рассказал tut.by минчанин, который живет неподалеку.

По словам очевидца, обычно в ночь на субботу в этом районе много людей. После случившегося они стали расходиться.

— Стоит около десяти человек у выхода на эту улицу.

В заведении «Чайхана Баклажан», которое расположено на Комсомольской, подтвердили: ЧП было.

— В соседнем заведении — «Пересмешник» — что-то взорвалось, вроде бы газовая горелка. Потушили, уже все в порядке, все хорошо.

Фото: t.me/nexta_tv

Фото: t.me/nexta_tv