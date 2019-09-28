Лукашенко готовит резкое повышение тарифов ЖКХ? 8 28.09.2019, 8:39

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В экономике нарастает турбулентность.

Белорусская экономика тормозит, несмотря на указания и требования Лукашенко. Уменьшился даже сакральный в предвыборный период показатель заработной платы. Эксперты утверждают, что экономическая модель исчерпала свой ресурс, и рекомендуют проведение реформ. Но власти откладывают их как минимум до «после выборов», пишет «Независимая газета».

Статистика по итогам августа зафиксировала замедление темпов роста ВВП до 1,1 с 1,3% в прошлом месяце. Всего лишь на 0,7% приросло промышленное производство и на 2,8% – сельское хозяйство. В результате минус продемонстрировал показатель средней заработной платы.

Такие итоги вызывают прямо противоположную реакцию правителя Беларуси и экспертов. Напомним, что на днях Лукашенко провел совещание с правительством, на котором пригрозил ему отставкой, если не будут выполнены основные прогнозные показатели. В то же время темп роста ВВП весьма далек от прогноза, который составляет 4%. «Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные – от премьер-министра – уйдете на покой», – предупредил правительство Лукашенко.

Эксперты, как белорусские, так международные с такими оценками не согласны. Они напоминают, что темп роста зарплаты уже и так оторвался от темпов роста производительности труда – 13,3 и 1,1% соответственно. Продолжение этого тренда, который эксперты объясняют предвыборным популизмом власти, чревато проблемами для экономики. «На подкачку доходов населения перед «выборами» уходят все ресурсы, а это ведет к тому, что после «выборов» доходы граждан могут серьезно понизиться», – полагает экономист Леонид Злотников.

Ориентир по росту ВВП на 4% эксперты считали нереальным еще в момент его утверждения Лукашенко в прошлом году. В частности, по оценкам Всемирного банка, этот показатель не превысит 1,9%. Эксперты российского Сбербанка отмечют, что диапазон оценок роста ВВП Белоруссии на 2019 год смещается вниз и сейчас находится между 1,5 и 2,5%. По их мнению, потенциал белорусской экономики в ближайшие годы – это 2% роста.

Эксперты Сбербанка, как и ранее аналитики Всемирного банка, говорят, что тянет вниз белорусскую экономику нереформированный госсектор. Они рекомендуют провести структурные реформы. Вместо этого власти продолжают рассчитывать на получение преференций главного стратегического партнера – России.

Экономические эксперты единогласно признают, что уже тянет вниз белорусскую экономику российский налоговый маневр в нефтяной сфере. В перспективе значение этого фактора только будет усиливаться. МВФ прогнозирует, что если Россия не компенсирует свой налоговый маневр, то Белоруссии необходимо будет найти дополнительные 1,5 млрд долл. в 2021 году и 2 млрд долл. в 2022 году. Госдолг, согласно прогнозам фонда, вырастет с 55% ВВП до 70% в 2019–2023 годах.

По мнению аналитиков, Беларуси стоило бы сосредотачиваться на укреплении внутренних факторов роста, а не рассчитывать на положительный исход переговоров с «союзницей», который они оценивают весьма скептически.

Эксперты полагают, что если после «выборов» (парламентские состоятся в ноябре этого года, а президентские – в августе будущего) властям не удастся договориться с Россией по газово-нефтяным вопросам, то им все же придется идти на какие-то из непопулярных мер. Самая острая и болезненная из них – повышение коммунальных тарифов для населения до уровня 100-процентной оплаты.