У Путина появился неожиданный противник 28.09.2019, 8:46

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Фото:RFL/RL

Новый вид протестов охватил север России на фоне ослабления рейтинга правителя.

Наталья Сыровяткина говорит, что раньше никогда не участвовала в протестах, но теперь готова сражаться не на жизнь, а на смерть в глухом лесу в 100 километрах к востоку от Москвы. «Мы ждем их, — говорит эта 41-летняя медсестра и мать двоих детей. — Я готова на все. Пусть убивают меня», пишет Bloomberg (перевод — inosmi.ru).

Сыровяткина — одна из 7 000 местных жителей, которые объединились и пытаются воспрепятствовать строительству огромного предприятия по переработке мусора из самой крупной европейской столицы. Самые упорные находятся здесь с марта и дежурят круглосуточно. Сначала они спали в машинах, а недавно разбили палатки среди деревьев.

Проблема для российского президента Владимира Путина состоит в том, что это вроде бы ничем не примечательное проявление гнева приобретает гораздо большую значимость. На самом деле, мусор превратился в бикфордов шнур народного недовольства и стал для Путина как для лидера страны настоящим испытанием на прочность.

Люди возмущены тем, что на окраинах Москвы и дальше скапливаются горы отходов. У рядовых россиян возникает ощущение, что власть их просто игнорирует. А еще она повысила пенсионный возраст, произвела сокращения в сфере здравоохранения, а из-за снижения доходов падает уровень жизни населения. Популярность Путина, которая традиционно была на недосягаемой высоте, в этом году упала до самой низкой отметки за 10 с лишним лет.

«Для многих людей мусор важнее демократических прав, — говорит политолог и приглашенный эксперт Московского центра Карнеги Татьяна Становая. — Качество жизни сегодня является высшим приоритетом. Если население увидит, что чиновники к нему не прислушиваются, социальное недовольство перельется через край в политику и создаст угрозу системе».

Для Кремля последние несколько месяцев были не самым лучшим временем. Прошли демонстрации, причиной которых стал отказ властей разрешить оппозиционным кандидатам баллотироваться на муниципальных выборах, состоявшихся 8 сентября. На пике демонстраций в них принимали участие до 60 000 человек. А когда возникло массовое недовольство приговором актеру, арестованному в прошлом месяце во время протеста, прокуратура пошла на попятный и призвала проявить снисходительность.

Но возмущение из-за накапливающегося мусора постепенно усиливается, и будет сохраняться. Когда российский президент в июне проводил ежегодную «прямую линию», тема мусора стала одной из самых главных.

Российское правительство пытается ослабить недовольство. Для этого оно приняло амбициозную программу по утилизации отходов до 2024 года. Это будет тот год, когда Путин, как ожидается, попытается остаться у власти после истечения лимита сроков. Сейчас в России перерабатывается всего один процент отходов, в то время как в странах ЕС почти половина. Остальное просто закапывают на свалках. Общенациональная цель — 36 процентов переработки к 2024 году. То есть, за пять лет России предстоит сделать то, на что Европе понадобилось несколько десятилетий.

Даже если государство добьется поставленной цели, «мусора все равно останется 64 процента», говорит бывший специалист по утилизации отходов Александр Иванников, работающий в российском отделении «Гринпис». «Куда все это пойдет? Скорее всего, мусор будут сжигать. А это означает загрязнение воздуха и рост социальной напряженности».

Протестующие типа Сыровяткиной — это часть общенациональной кампании против политики в области переработки мусора, которого становится все больше. Эти люди говорят, что не верят властям, рассказывающим о строительстве экологически чистых перерабатывающих предприятий. Когда они выступают со своими требованиями, их избивает и арестовывает полиция.

Знакомый с кремлевскими замыслами источник говорит, что власти ожидают усиления протестов, так как они собираются построить в России 220 новых заводов по переработке мусора. Для их строительства потребуется около 290 миллиардов рублей государственных и частных средств. Об этом рассказал Денис Буцаев, возглавляющий государственную компанию «Российский экологический оператор», которая отвечает за программу утилизации отходов.

Он заявляет, что загрязнять окружающую среду эти заводы не будут. «У нас одни из самых строгих в мире санитарных правил», — сказал Буцаев, сидя в своем кабинете в московском небоскребе.

Компания «РТ-Инвест», частично принадлежащая государственному промышленному холдингу «Ростех», строит пять мусоросжигательных заводов, в основном в Подмосковье, а также шесть предприятий по переработке в рамках отдельной программы выработки электричества из мусора. Проектировщиком мусоросжигательных заводов стала швейцарско-японская компания «Хитачи Зосен Инова». По словам генерального директора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, по качеству эти предприятия сопоставимы с заводами, строящимися в Британии и ОАЭ.

Мусорные свалки в России уже занимают четыре миллиона гектаров. Это территория Швейцарии. За последние два десятилетия объем мусора увеличился в два с лишним раза.

Самым большим загрязнителем является Москва, население которой составляет почти 13 миллионов человек. На долю столицы и окружающей ее области приходится 17 процентов от общего ежегодного объема отходов. По данным исследования «Гринпис», утилизация доступна всего 11 процентам жителей, хотя московская мэрия с 1 января начала устанавливать во дворе каждого многоквартирного дома контейнеры для раздельного сбора стекла, пластика, бумаги и металла.

Необходимость увозить мусор в другие места вызывает сопротивление даже на таких отдаленных территориях как Архангельская область, где власти планируют построить предприятие по переработке отходов москвичей. Местные жители говорят, что московский мусор им не нужен, и в прошлое воскресенье митинги протеста прошли по всей северной России, в том числе, в Архангельске, где протестовали 2 000 человек.

По словам Буцаева, лучшим представителем нового поколения предприятий по переработке станет строящийся завод в Рошале, в Московской области, стоимость которого составит около 38 миллионов долларов.

Но во время недавней поездки на территорию этого современного комплекса, расположенного на окраине города, мы почувствовали страшную вонь от мусора, которая висела в воздухе. Протекающий неподалеку ручей был коричневого цвета.

Многие жители возмущены строительством завода, который сможет перерабатывать 350 000 тонн отходов в год. Сам Рошаль, население которого составляет 20 000 человек, производит всего 10 000 тонн мусора в год.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин заявляет, что властям надо покончить с «гигантской свалкой под открытым небом». Местное население протестует везде, где строятся новые предприятия по переработке отходов, «однако когда эти заводы вступают в строй и начинают работать, протесты сходят на нет, потому что появляются новые рабочие места», говорит он.

В лесу, где должны построить новый завод по переработке мусора, берут начало несколько рек. Этот район расположен недалеко от природного заповедника, где, как говорят протестующие, живут волки.

В этом году Министерство природных ресурсов и государственное агентство лесного хозяйства отказались утверждать план развития местного района, в который был включен проект строительства предприятия. Агентству «Блумберг» удалось познакомиться с соответствующими документами. Министерство подтвердило подлинность этих документов, а агентство лесного хозяйства на нашу просьбу не откликнулось. Законодатели утвердили этот план на общественных слушаниях в мае.

Сыровяткина, чей муж раньше служил в полиции и голосовал за правящую партию, вошла в число добровольцев, которые круглые сутки находятся в маленьком палаточном городке рядом с будущей стройплощадкой. Их задача — предупредить в случае необходимости остальных, чтобы они могли срочно приехать на это место.

Летом было несколько стычек, в том числе, когда на стройплощадку в сопровождении полиции прибыли рабочие с тяжелой техникой, чтобы проложить дорогу через лес. По словам Сыровяткиной, ей пришлось лечь в больницу и взять больничный на 21 день, когда рабочий ударил ее по лицу. Базовый оклад у нее 20 000 рублей в месяц. Женщина работает в государственной больнице.

«Почему наше государство, которое я люблю, бросило в беде меня и мою семью?— спрашивает она. — Страшно, когда у твоих детей нет будущего. Нам надоело жить в дерьме, как свиньям».