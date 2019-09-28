Лявон Вольский дал концерт в офисе БАЖа 28.09.2019, 8:50

Лявон Вольский

Через месяц состоится его большой концерт в «PrimeHall».

26 октября Лявон Вольский дает большой концерт в «PrimeHall». За месяц до него он пришел в офис Белорусской ассоциации журналистов, чтобы пообщаться со своими фанатами, сообщает «Белсат».

По словам Вольского, окончательная программа большого концерта еще не составлена:

«Но точно там будут песни всех времен», – сказал он.

Фото: НГ / Belsat.eu

Музыкант признался, что давно имеет отношение к БАЖу – и журналистике в целом: раньше Вольский вел программы на радио и телевидении, писал статьи, хотя журналистом себя не считает.

О современной журналистике в Беларуси Вольский сказал кратко: «Нормальная».

Фото: НГ / Belsat.eu

Вольский по-обыкновению много шутил, а потом пригласил девушек из публики стать бэк-вокалистками.