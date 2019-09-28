Лявон Вольский дал концерт в офисе БАЖа
- 28.09.2019, 8:50
Через месяц состоится его большой концерт в «PrimeHall».
26 октября Лявон Вольский дает большой концерт в «PrimeHall». За месяц до него он пришел в офис Белорусской ассоциации журналистов, чтобы пообщаться со своими фанатами, сообщает «Белсат».
По словам Вольского, окончательная программа большого концерта еще не составлена:
«Но точно там будут песни всех времен», – сказал он.
Музыкант признался, что давно имеет отношение к БАЖу – и журналистике в целом: раньше Вольский вел программы на радио и телевидении, писал статьи, хотя журналистом себя не считает.
О современной журналистике в Беларуси Вольский сказал кратко: «Нормальная».
Вольский по-обыкновению много шутил, а потом пригласил девушек из публики стать бэк-вокалистками.