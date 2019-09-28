Водители-партизаны победили: как госпошлину отвяжут от техосмотра 3 28.09.2019, 9:00

Ситуация интересна по многим причинам.

Минфин Беларуси работает над проектом указа об отвязке госпошлины от техосмотра. Планируется возможность платы по месяцам.

Согласно указу плата будет вноситься гражданами по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении.

Если гражданин не будет эксплуатировать транспортное средство (например, зимой), то плата вносить не будет. Гражданам, круглогодично использующим транспортные средства, предоставят возможность применять понижающий коэффициент 0,8 к ставкам платы.

Новые правила заработают не ранее 1 января 2020 года. Ситуация интересна тем, что их принятие премьер-министр анонсировал еще год назад. Это было одно из первых значительных решений Сергея Румаса на новом посту, пишет «Солидарность».

Эксперты называли введение помесячного дорожного налога «красивой полумерой». И все же это было некоторым прогрессом: некоторые категории граждан облегченно вздохнули.

Но что-то пошло не так: правила так и не были приняты. Только в мае этого года выяснилось, в чем дело. Как рассказал замминистра финансов Дмитрий Кийко, предложение вносили Лукашенко, но оно согласовано не было.

Все это время белорусы продолжали массового игнорировать прохождение техосмотра и уплату госпошлины. Похоже, водители-партизаны победили «главу государства».