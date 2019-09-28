Бойцы мистического фронта готовятся штурмовать Москву 1 Виталий Шкляров

28.09.2019, 9:07

Александр Габышев

Шаман Габышев - заступник и ходок всея Руси.

Александр Габышев, объявивший себя шаманом-воином, который хотел изгонять «Путина-демона», как и его последователи, вряд ли когда-либо дойдет до Москвы. Не пропустят ни за что.

В Amnesty International объявили Габышева «узником совести». Комментарий директора российского представительства «Эмнести» Натальи Звягиной как нельзя лучше описывает отношение либеральной оппозиции к феномену шамана: «Реакция российских властей выглядит просто абсурдом. Неужели они действительно боятся его колдовской силы?» Над страхом Кремля перед шаманом принято смеяться.

Между тем на самом деле реакция власти вполне оправданна.

Один шаман может оказаться куда опаснее многотысячных протестных митингов в Москве. И Кремль это прекрасно понимает.

Вот почему.

Начнем с простого. Шаман шел в Москву из Якутии. Шел уже полгода, и далеко до половины пути не прошел. То есть идти ему оставалось еще целый год! А ведь уже к сентябрю он стал не только всероссийской — всемирной знаменитостью. В молодой Советской Республике ударяли автопробегами по бездорожью и разгильдяйству. И помогало. В смысле воодушевляло народ. Автопробеги — это тоже такой аналог шаманизма.

Представьте, как встречали бы Габышева в каждом следующем городе! Это вам не «железный конь идет на смену крестьянской лошадке». Ему даже говорить ничего не надо. За него говорит само его действие (именно действие вместо слов — основа первобытной магии, собственно шаманизма). Армия его спутников непрерывно росла бы. Популярность тоже. Прям как во время шествия Пашияна.

К следующей весне, если бы власти так и не сподобились отреагировать, все поселения, в которые входил шаман, начали бы бурлить. И это уже не привычный Кремлю московский протест! Именно медленный темп пути, нарастание напряжения в течение целого года, а то и больше — сами по себе должны были колоссально подогреть интерес.

Теперь к магии действия, к протесту действием. Вопрос — кто в недавней истории сражался подобными методами и одержал сокрушительную победу? Правильно, Ганди! (A propos: помните, Путин сетовал, что не может поболтать со стариком Махатмой?) Ганди сначала прошел 390 километров пешком — знаменитый Соляной поход. А потом сидел на берегу океана и выпаривал соль с армией сторонников. Этим он нарушал один из множества законов англичан-угнетателей, не прибегая к насилию. 80 тысяч индийцев во главе с самим Ганди тогда посадили в тюрьмы. Но в итоге именно Соляной поход сломал хребет британскому колониальному верблюду.

Как ни странно, походы оказывают куда более могучее влияние на обычных людей, чем любые палаточные городки, вроде «Бессрочки», или массовые митинги. Потому что, с одной стороны, все это медленно и неумолимо, как машина, как поступь рока, а с другой — только действие, только личный пример, то есть никакой болтовни.

Наконец, самое важное. Об «обычных» людях. О тех самых «восьмидесяти шести», или сколько там, процентах, которые поддерживают, ну или более или менее поддерживают, президента. Это в Москве всем смешно про колдовство. Это тут, в таком уютненьком прозападном гетто в магию не верят. А «обычные» люди платят последние копейки «потомственным волхвам» и «гадалкам седьмого уровня» за привороты и отвороты. Снятия и закодирования. Лечатся травками и святой водой. Гороскопы читают. Ходят целовать мощи святых — в самых крупных и просвещенных городах к мощам стотысячные очереди выстраиваются. Молятся и ставят свечки. Лишь для одного. Чтобы изменить свою судьбу!

А еще эти же люди, как Евангелию, верят телевизору.

Именно они — основа режима. И их вы никогда не проймете рассказами о пагубном влиянии диктатуры на экономику. Или об управлении народом посредством лжи и подтасовок официальных масс-медиа. Или о том, что на самом деле они сами в первую очередь заинтересованы в свободных выборах и демократии. Они и слушать не станут. У них условный рефлекс на все это выработан:

«Отвали, моя черешня, по-хорошему. Отче наш, иже еси Крымнаш!»

До сих пор посредством телевизора именно их удавалось убеждать в том, что все беды расейские — из-за масонов, рептилоидов, Обамы и Грузии с Украиной. Извести нас всех тут хотят. Чтобы святую русскую душу испоганить.

А вот «шаман-воин» они хорошо понимают. Это бьет в самую сердцевину их магических представлений о мире. Если пойдет шепот: «Путин-от, ишь, демон! Изгонять его идут… Шаман идет. А шаманы-от не зря тысячи лет, того-этого…» Что именно «того-этого» — никто из них четко сформулировать не сможет. Но именно в этом и сила. Такая же сила, как в ежегодных картинках и посланиях «плана Путина». Сформулировать не могут, но все всё понимают.

Поэтому «Путин — демон» — лозунг куда более опасный для стабильности режима, чем все остальные, за которые сейчас принято сажать по экстремистским статьям.

Шаман Александр Габышев — это воплощенный гнев регионов. Это квинтэссенция центробежных сил государства. Это флаг сепаратизма. Это другой протест.

У нас ведь, как известно, всё всегда «в Москву, в Москву». И деньги, и люди, и внимание. А глубинке остаются нищета, грязь, пьянство и Цапки. В результате закипает злость по отношению к столицам, гламурным и развращенным. Но пока что все эти ощущения неоформленные, подспудные. Зато стоит дать им точку кристаллизации…

А разве может быть точка кристаллизации лучше, чем шаман? Заступник. Ходок от всея Руси. Калика перехожий, странник, подвижник, блаженный, юродивый. Ох, зря заикнулись, что у Габышева там что-то было по психиатрической части — тут ведь это, наоборот, в его сторону работает.

Тот, который сам вызвался — а значит, избран не людьми, а значит, незримой дланью высших сил. Тот, который настоящий Бесогон — да таков, что Усатый Шмель Михалков понуро жужжит в сторонке свой айкос. Тот, который наш отечественный Ганди. Который нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз…

Шамана до Москвы ни за что не пропустят. Ни одного. Никогда. Пока окропляются ракеты Роскосмоса святой водой, лучше десять раз выставить себя суеверными дурачками, чем так рисковать. Но пример Габышева заразителен. Пройдет немного времени, и новые бойцы мистического фронта отправятся в столицу.

Виталий Шкляров, «Новая газета»